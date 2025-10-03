Greg Abbott revela cómo será el nuevo “DOGE” de Texas: como el de Elon Musk, pero con otro nombre

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el lanzamiento de la Oficina de Eficiencia Regulatoria de Texas (TREO, por sus siglas en inglés). Se trata de un departamento inspirado en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que Elon Musk lideró al comienzo de la administración Trump. “Lograremos que el gobierno estatal sea más receptivo y eficiente”, enfatizó el mandatario estatal.

El gobierno estatal de Texas lanzó oficialmente el departamento regulador, al tiempo que abrió el sitio web de TREO y el Portal de Evaluación de Regulaciones en línea. El objetivo de esta nueva oficina es “reducir las cargas regulatorias, eliminar normas innecesarias y promover el crecimiento económico” con la idea de convertir el Estado de la Estrella Solitaria en un lugar más favorable para las empresas.

Greg Abbott lanzó oficialmente la Oficina de Eficiencia Regulatoria de Texas

“Texas opera al ritmo de los negocios y esta nueva Oficina de Eficiencia Regulatoria de Texas garantizará que sigamos fomentando las oportunidades económicas y protegiendo la libertad individual”, subrayó Greg Abbott, de acuerdo a un comunicado oficial.

El gobernador republicano aseguró que la TREO reducirá la burocracia y eliminará regulaciones innecesarias. “Lograremos que el gobierno estatal sea más receptivo y eficiente para servir a la gente y a los creadores de empleos de Texas”, prometió.

El director de la Oficina de Eficiencia será Jerome Greener. Originario de San Antonio, el funcionario reside actualmente en el norte de Texas. Es licenciado en Ciencias Políticas y posee una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Dallas.

La Oficina de Eficiencia Regulatoria de Texas fue creada en septiembre de 2025 a través de la ley SB 14, firmada por Greg Abbott. La norma ordena a la TREO ayudar a las agencias estatales a realizar las siguientes tareas:

Identificar y derogar normas innecesarias o ineficaces.

Determinar los costos regulatorios que recaen sobre el público.

Emitir directrices de buenas prácticas para que las agencias adopten nuevas normas.

La TREO fue creada por Greg Abbott a través del proyecto de Ley Senatorial 14

“Las empresas contarán con un proceso regulatorio simplificado que reduce las demoras y la burocracia innecesaria. El dinero de los contribuyentes se asignará eficazmente para reducir el fraude y proteger el sistema financiero del estado, impulsando el crecimiento económico”, se detalla en el documento.

Según explicaron las autoridades estatales, la TREO se coordinará con un panel asesor de expertos y partes interesadas. Además, solicitará aportes a la ciudadanía y a la comunidad regulada. Este dinero se recibirá mediante el Portal de Evaluación de Regulaciones.

Cuál es la diferencia entre el TREO de Abbott y el DOGE

La Oficina de Eficiencia Regulatoria de Texas se rige con objetivos similares al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), que se creó al comienzo de la gestión de Donald Trump. Por ejemplo, tiene como meta la eliminación de ciertas normativas para mejorar la eficiencia del gobierno.

TREO está inspirado en el DOGE que dirigió Elon Musk al comienzo de la administración Trump

Sin embargo, mientras el DOGE de Trump llevó a múltiples despidos y congelamientos de fondos para diferentes áreas federales, el nuevo organismo de Texas busca, según sus impulsores, elaborar normas para las agencias estatales y quitar la burocracia para que las empresas crezcan y demanden más trabajadores, lo que se traduce en mayores puestos laborales.