ICE entra a una obra en Texas: los migrantes no pudieron mostrar un formulario clave y terminaron detenidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a 25 migrantes indocumentados en el Valle del Río Grande, en Texas, en medio de un operativo que inició en obras de construcción para evaluar el estatus migratorio de los trabajadores. Los afectados no pudieron presentar un formulario clave y terminaron en prisión.

La táctica del ICE en Texas: una redada contra trabajadores terminó con 25 detenidos

Los oficiales de la agencia migratoria acudieron a los puntos de construcción y solicitaron el documento I-9, Verificación de Elegibilidad Laboral, a los empleados oriundos de México y de Honduras que se encontraban en el lugar el 4 de junio pasado. Tras no presentarlo, en la actualidad enfrentan una orden de deportación a su país de origen.

Los agentes federales iniciaron un operativo en puntos de construcción en el estado X/@HSI_SanAntonio

El operativo fue coordinado con el Departamento de Seguridad Pública del estado (DPS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Sheriffs de Estados Unidos y se desarrolló en South Padre Island y Brownsville.

La ley federal establece que los empleadores deben verificar la identidad antes de contratar a la fuerza laboral, a través del formulario mencionado, advirtió el ICE.

“Los arrestos de hoy reflejan el compromiso inquebrantable con la defensa de la integridad de nuestro sistema migratorio y la protección de la fuerza laboral de nuestro país”, aseveró el agente especial de ICE en San Antonio Craig Larrabee.

Y añadió: “Quienes violan las leyes federales de inmigración y empleo no solo socavan los estándares laborales justos, sino que también representan riesgos potenciales para la seguridad”.

El ICE realizó varios operativos en Texas en lugares de trabajo (X/@HSI_SanAntonio)

La agencia migratoria incrementó sus esfuerzos y planificó nuevas estrategias ante la presión por parte del gobierno de Estados Unidos, que ordenó aumentar el objetivo diario de detenciones a tres mil, para cumplir con las deportaciones masivas que prometió Donald Trump de migrantes indocumentados.

Qué hacer si el ICE realiza una redada en el lugar de trabajo

Los expertos en inmigración y defensores de los derechos de los extranjeros en Estados Unidos recomiendan idear un plan previo a que esa situación suceda. Ante las preguntas por parte de los oficiales federales, los empleados pueden limitarse a alegar que tienen que dirigirse al propietario o líder y que no pueden cederles el paso si no presentan una orden judicial (no administrativa).

Las redadas del ICE escalaron a los lugares de trabajo y piden un formulario clave X/@HSI_SanAntonio

En tanto, los especialistas de National Employment Law Project (NELP) también aconsejan que los migrantes sin estatus legal adviertan que permanecerán callados hasta que cuenten con la presencia de un abogado para su defensa.

Los empleadores no tienen la obligación de responder ante una orden administrativa que presenta el nombre de un migrante sobre si trabaja en el lugar o si se encuentra en ese momento allí.

A su vez, instan a los asistentes en el lugar de trabajo que no traten de huir, dado que esta acción puede desencadenar en un arresto que previamente podría no estar previsto. Si uno de los empleados es detenido por el ICE, es aconsejable consultar a los agentes federales cuál será el destino del afectado, para facilitar posteriormente el contacto con su familia o sus allegados.