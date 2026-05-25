“Motivos bíblicos”: en qué se basó Angela Paxton para pedir el divorcio de su esposo, el fiscal general de Texas

El martes 26 de mayo, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, se enfrenta en segunda vuelta al actual senador John Cornyn por su escaño en el Senado. Tras anunciar su campaña en abril del año pasado y enfrentar críticas por su postura de mano dura contra la migración ilegal, su esposa Angela Paxton solicitó el divorcio por “motivos bíblicos” en julio de 2025.

Quién es Angela, la esposa de Ken Paxton que solicitó el divorcio por “motivos bíblicos”

Angela Paxton es una senadora estatal republicana en Texas. Representa al Distrito 8, que abarca áreas como Allen, Frisco, McKinney, Plano y Richardson, según consignó su biografía oficial presentada en el sitio web del Senado estatal.

Angela Paxton es una senadora estatal republicana de Texas que representa al Distrito 8 X/@AngelaPaxtonTX

Paxton cuenta con una licenciatura en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Baylor y una maestría en Educación de la Universidad de Houston-Clear Lake. De igual modo, está certificada en enseñanza de Matemáticas para la educación secundaria.

Con el título anterior trabajó por más de 20 años como maestra de matemáticas y consejera escolar. Se trata de la primera educadora elegida al Senado de Texas en más de dos décadas.

Cómo es la carrera política de Angela Paxton

En noviembre de 2018 fue elegida para el Senado de Texas en el escaño que antes le pertenecía a su esposo, Ken Paxton. En noviembre de 2024, fue reelegida para un segundo mandato de cuatro años y describe su gestión legislativa en tres palabras: “Escuchar. Aprender. Liderar”.

Paxton fue elegida para el Senado por primera vez en 2018. Ocupó el escaño de su esposo X/@AngelaPaxtonTX

A su vez, se desempeña como presidenta del Comité de Desarrollo Económico del Senado. También ocupa la vicepresidencia del Comité de Asuntos Estatales y del Comité Selecto de Libertad Religiosa.

El divorcio de Angela y Ken Paxton

El 10 de julio de 2025, Angela Paxton anunció la separación de su esposo Ken por “principios bíblicos”, tras alegar adulterio. De acuerdo con documentos oficiales, la pareja ya había dejado de convivir en junio de 2024.

“Tras 38 años de matrimonio, presenté mi solicitud de divorcio. Creo que el matrimonio es un pacto sagrado y he buscado la reconciliación. Sin embargo, a la luz de recientes descubrimientos, no creo que permanecer en este vínculo honre a Dios ni sea un acto de amor para mí, mis hijos o Ken", expresó en su cuenta de X el año pasado. Angela y Ken tienen cuatro hijos adultos.

Paxton aseveró que pese a querer reconciliarse con su esposo, una "serie de descubrimientos" lo impidieron X/@AngelaPaxtonTX

En un principio, un juez del condado de Collin selló los registros del caso a petición de Angela Paxton. No obstante, tras una demanda interpuesta por varias organizaciones de medios de comunicación por motivos de transparencia, ambos acordaron desbloquear y hacer públicos los registros en diciembre del año pasado, según consignó Texas Tribune.

Tras hacerse públicos los registros, se reveló que la pareja entró en un proceso de mediación. Además, se supo que su fideicomiso ciego distribuyó US$20.000 a cada uno para cubrir los honorarios de sus abogados.