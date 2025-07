La casa de Elon Musk, a 15 minutos de Austin, que causa polémica entre sus vecinos por un detalle: “No se adapta”

Residentes de West Lake Hills, en Texas, denunciaron a Elon Musk ante el ayuntamiento de la ciudad. Los vecinos aseguraron que el empresario terminó con la tranquilidad del barrio y realizó cambios en su propiedad sin los permisos pertinentes. La construcción que más molestó a los habitantes fue una cerca de alambre que rodea por completo a la mansión.

Elon Musk generó descontento entre los vecinos de West Lake Hill

En mayo de 2025, The New York Times reportó que los habitantes de West Lake Hill, Texas no estaban contentos con la mudanza de su nuevo vecino Elon Musk. Al inicio, los residentes no sabían quién había llegado a la ciudad.

West Lake Hills es una zona residencial en Texas (mansión de ejemplo). Foto: Zillow

La residencia en cuestión se localiza a unos 15 minutos de Austin y se vendió en 6 millones de dólares. Este lugar cuenta con seis habitaciones y una extensión total de 6900 pies cuadrados (641 m2), según The New York Times.

La dirección exacta no ha sido revelada al público por cuestiones de seguridad.

De acuerdo con testimonios, en cuanto la mansión quedó en manos de Musk, llegaron flotas de vehículos Tesla que se estacionaban en la calle. Además, tres veces al día se realizaba un cambio de elementos de seguridad en la puerta.

El tránsito constante de automóviles y personas a lo largo del día no fue del agrado de los residentes del tranquilo vecindario de West Lake Hill. Pero fue otro detalle el que los molestó más: la construcción de una cerca de alambre de 16 pies (4,8 m) de alto alrededor de toda la mansión.

Las quejas de los residentes y la defensa de Elon Musk

Paul Hemmer, uno de los vecinos de Musk, le dijo al medio local KUT News que no aprobaba la presencia de la cerca de alambre porque se veía como algo sacado de una base militar. “No se adapta al vecindario. De hecho, se parece más a algo en Fort Knox”.

El comunicado de la audiencia del 9 de julio fue colocado afuera de la mansión de Elon Musk. Foto: KUT Austin, Twitter

Los vecinos de West Lake Hill acudieron al ayuntamiento de la ciudad para levantar una denuncia por las acciones de Elon Musk. Así fue como se dio a conocer que el empresario no tramitó los permisos necesarios para construir la cerca de alambre.

Para alcanzar una solución, el ayuntamiento organizó una reunión pública el 9 de julio de 2025. Los representantes del hombre más rico del mundo buscaron que las autoridades aprobaran de forma retroactiva los cambios realizados en su propiedad.

Tisha Ritta, la especialista en urbanización que trabaja para Musk, aseguró que la construcción siguió los protocolos de seguridad pertinentes y que la zona no sufriría ningún impacto negativo.

Paul Hemmer le dijo a KUT News que concederle ese favor a Elon Musk incitaría al mal comportamiento en la calle: “Sienten que son dueños del mundo. Siempre es culpable de construir cosas y después pedir permiso por ellas”.

Elon Musk le gana a los vecinos de West Lake Hill

Medios locales, como KVUE, reportaron que el 9 de julio el ayuntamiento votó a favor de que Elon Musk conservara la mayor parte de la cerca de alambre que construyó alrededor de su mansión.

La ciudad de West Lake Hills anunció en redes sociales que la audiencia estaría abierta a todo público. Foto: City of West Lake Hills, Facebook

De acuerdo con KUT News, los votos quedaron divididos tres a favor del empresario y dos en contra.

Racy Haddad, la abogada que representó a Musk en el caso, aseguró que cambiarían partes de la cerca para hacerlas más bajas y más estéticas.

También prometió que reemplazarían el teclado de seguridad en la entrada de la propiedad por puertas automáticas. Esto con el objetivo de agilizar el tránsito de vehículos en la zona.

“Queremos ser buenos vecinos. Intentaremos minimizar las preocupaciones que hemos escuchado. Todas las familias merecen poder acudir al ayuntamiento y solicitar una cerca”, expresó Haddad.

En cambio, Paul Hemmer (vecino de Elon Musk) expresó su descontento: “Todos estos intentos de solución son como pintarle los labios a un cerdo. Entiendo que alguien VIP necesita seguridad adicional. Pero esta casa, este terreno, no es el indicado. Por favor, no permitan que se salga con la suya”.

El alcalde James Vaughan fue consultado por esta situación y aseguró que un fallo como este, en un proceso de esta índole, no es inusual. Por lo que dejó en claro que en West Lake Hill no hay favoritismos.