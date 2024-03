Escuchar

Paul Alexander, el hombre que vivió con un pulmón de acero desde los seis años, es el protagonista de una historia que es increíble para muchos. Después de más de 70 años de permanecer inmóvil y cubierto por un enorme tubo metálico, murió el pasado 11 de marzo, de acuerdo con una publicación en la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe, en la que en 2022 se lanzó una campaña para apoyarlo.

Paul Alexander, el hombre que vivió con un pulmón de acero

Apodado como “Polio Paul”, Alexander nació en 1946 en la ciudad de Dallas, Texas. Se enfermó de polio en 1952, cuando tenía seis años, lo que lo dejó paralizado del cuello para abajo. Desde ese entonces, había vivido dentro de un pulmón de hierro de más de 250 kilos, señala The New York Post. Sin embargo, gracias a una técnica llamada respiración glosofaríngea podía salir por minutos.

A los seis años sufrió de polio, lo que lo dejó paralizado del cuello para abajo Cortesía de Paul Alexander vía The Guardian

La técnica que el originario de Dallas llamaba “respiración de rana” le permitió lograr sus objetivos. De acuerdo con The Guardian, a los 21 años se convirtió en la primera persona en graduarse de una escuela secundaria sin asistir físicamente a una clase. Luego, ingresó en la Universidad Metodista del Sur, después de repetidos rechazos por parte de la administración universitaria. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en Austin, se graduó como abogado.

Ejerció su profesión en Dallas y Fort Worth, donde representó a clientes ante los tribunales, para hacerlo utilizaba una silla de ruedas modificada que mantenía erguido su cuerpo. Lamentablemente, a sus 74 años, volvió a estar confinado a tiempo completo en su pulmón de acero.

Alexander le explicó al medio citado en 2020 que, cuando se desarrollaron máquinas más nuevas, ya se había acostumbrado a su “viejo caballo de hierro”, como llamaba al cilindro de acero que servía como su pulmón. Según relataron diversos medios, se negó a que le hicieran otro agujero en la garganta, lo que habría sido necesario para los dispositivos más recientes.

Escribió sus memorias y ganó fama en redes

En los últimos meses, el hombre conocido por su pulmón de acero abrió una cuenta de TikTok con el nombre Paul “Polio Paul” Alexander y el usuario @ironlungman, donde hablaba de sus logros y respondía preguntas sobre la vida en su pulmón de acero. La cuenta logró acumular más de 350 mil seguidores y millones de Me Gusta, así como millones de visualizaciones.

Además de convertirse en un influencer de las redes sociales, en abril de 2020 publicó un libro titulado Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung (Tres minutos para un perro: mi vida en un pulmón de hierro). En la descripción de la obra que se vende por Amazon, se lee: “Esta es la historia real de un espíritu indomable afligido por desafíos físicos y psicológicos inimaginables. La vida de Paul Alexander es una saga que comenzó en 1946 y se vio profundamente moldeada por la epidemia de polio de principios de los años cincuenta”.

Según The Guardian, le tomó más de ocho años escribirlo. Para ayudarse usó un palillo de plástico y un bolígrafo para teclear su historia o le dictaba las palabras a un amigo.

Lanzaron una campaña para apoyarlo económicamente luego de un robo: así fueron sus últimos años

En el 2022, Christopher Ulmer, un defensor estadounidense de los derechos de las personas con discapacidad, lanzó una campaña en la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe. De acuerdo con lo descrito en la página, Alexander, necesitaba ayuda después de haber sido víctima de robo por parte de amigos: “Fue aprovechado por personas que se suponía que debían velar por sus mejores intereses”.

En ese momento, se solicitó ayuda económica para cubrir sus gatos, ya que el robo, combinado con el alto costo de la atención médica, había dejado al hombre con poco dinero para sobrevivir. A unas semanas de haber creado la campaña, Ulmer dio a conocer que se había logrado la meta: “Esta recaudación de fondos ha superado con creces su objetivo. Gracias a todos los que hicieron esto posible”.

Paul Alexander, conocido como "Polio Paul", pasó las últimas siete décadas conectado a un artefacto que solía usarse antes del desarrollo de la vacuna contra la poliomielitis

La muerte de Paul Alexander

Fue en la misma plataforma de recaudación de fondos que se dio a conocer que había fallecido. De acuerdo con un comentario que dejó Ulmer, el hermano de Alexander, de nombre Philip, confirmó la noticia y envió un mensaje para los seguidores del hombre con el pulmón de acero: “Estoy muy agradecido a todos los que donaron para la recaudación de fondos. Le permitió vivir sus últimos años sin estrés. También pagará su funeral durante este momento difícil. Es absolutamente increíble leer todos los comentarios y saber que tantas personas se inspiraron en Paul. Estoy muy agradecido”.

De acuerdo con una publicación en su cuenta de TikTok, se supo que el hombre había sido hospitalizado a finales de febrero por dar positivo a Covid, sin embargo, hasta el momento no se han confirmado las causas de su muerte.

En su entrevista de 2021 con Summers, retomada por The New York Post, el sobreviviente de la polio comentó: “Mi historia es un ejemplo de por qué tu pasado, o incluso tu discapacidad, no tiene por qué definir tu futuro”.