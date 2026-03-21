Nueva Jersey viaja al futuro: el condado que empieza a entregar comida con drones en el aire

En Nueva Jersey, algunas personas pueden recibir su comida desde el aire en cuestión de minutos. El sistema que Wonder lanzó en el condado de Somerset, en alianza con Grubhub y Dexa, permite entregas con drones dentro de un radio de 4 kilómetros y marca un nuevo paso en la logística de alimentos. El circuito ya funciona desde el miércoles 18 de marzo y está disponible para pedidos de hasta aproximadamente US$40.

El hito tecnológico: la primera entrega comercial con drones en el estado

Esta iniciativa representa una de las primeras veces que la tecnología de drones se utiliza para la entrega comercial de alimentos en Nueva Jersey. El programa representa un avance en la automatización de la logística de última milla, es decir, el tramo final del envío hasta el domicilio del cliente, explican en el sitio de la empresa.

Un sistema con drones redefine la logística de alimentos en el condado de Somerset Grubhub

El esquema se organiza en tres partes:

La plataforma de Grubhub gestiona los pedidos y la interacción con los usuarios.

Wonder prepara los alimentos en un único espacio bajo un modelo multirestaurante, con 15 propuestas gastronómicas listas al momento.

Dexa opera los drones certificados que realizan las entregas.

Abhishek “PJ” Poykayil, vicepresidente sénior de Operaciones de Entrega al Cliente en Wonder y Grubhub, señaló que la alianza representa “un importante avance” y permite ofrecer un servicio “más rápido y eficiente” sin comprometer la seguridad ni la fiabilidad.

El dron utilizado para las entregas es el DE-2020. Esta es una aeronave automatizada diseñada para transportar pedidos directamente a los domicilios. Según la empresa, Dexa cuenta con certificación Parte 135 de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Esto la habilita a operaciones bajo estándares similares a los de la aviación comercial.

Los drones de comida en Nueva Jersey: cómo funciona el servicio en Somerset

El programa piloto dura tres meses y permite recopilar datos para evaluar su funcionamiento. Por ahora, solo está disponible para pedidos realizados en la sucursal de Wonder en Green Brook, señala NBC New York.

El sistema funciona dentro de un radio de cuatro kilómetros desde el local. Las entregas se completan en tiempos que pueden llegar a los cuatro minutos.

El dron asciende hasta unos 107 metros de altura, lo que reduce su visibilidad y el ruido. Luego, al llegar al destino, desciende hasta aproximadamente 2,4 metros y baja la comida mediante un sistema de sujeción. El aparato no aterriza, detalla News 12.

El servicio aparece como opción en la aplicación solo entre las 10.30 hs y la puesta del sol. Durante las horas pico, la empresa prevé hasta cuatro envíos por hora.

Los pedidos incluyen una selección de platos como:

Pasta

Pizza

Hamburguesas

A su vez ofrece opciones de cocina libanesa y mexicana. Sin embargo, no todo el menú está disponible para este tipo de entrega. Los usuarios acceden a seguimiento GPS en tiempo real y reciben notificaciones de llegada.

Se trata del primer uso comercial de drones para comida en el estado Grubhub

Las rutas de vuelo están preaprobadas para reducir ruido y evitar riesgos. Si las condiciones no son seguras, el sistema no habilita la opción de entrega.

En el local, equipos especializados verifican el embalaje y las normas sanitarias antes de cada envío.

La compañía no descarta extender el servicio a otras ciudades. Stephany Brown, directora de Asuntos Gubernamentales de Wonder, afirmó:“Somos los primeros en el noreste en hacerlo”.