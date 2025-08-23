LA NACION

Las 12 ciudades de Texas con más del 10% de población latina y el curioso origen de sus nombres

El Estado de la Estrella Solitaria es uno de los territorios de ese país con mayor número de habitantes hispanos

En qué ciudades de Texas hay gran población latina e hispana
Texas es uno de los estados con mayor población latina en Estados Unidos. Entre 2010 y 2020, esta comunidad se incrementó de 9,5 millones a 11,4 millones de habitantes, un 20,9%, con representación del 39,3% sobre un total de 29,1 millones. ¿Cuáles son las 12 ciudades del territorio que tienen más del 10% de ciudadanos de este origen?

Las 12 ciudades de Texas con más del 10% de población latina

El Censo de 2020 destacó que la localidad con mayor presencia de esta comunidad es Los Ángeles, en California, con el 46,9% de habitantes de origen hispano (1.829.991). Sin embargo, el Estado de la Estrella Solitaria se ubica en segundo lugar con Houston, donde el 43,9% de la población es latina.

Houston es una de las ciudades de Texas destacadas con gran población latina
El crecimiento de la comunidad latina en Estados Unidos persistió entre 2022 y 2023, con un aumento de 1,16 millones (1,8%) al superar los 65 millones de personas. En ese período, Houston-Pasadena-The Woodlands presentó la mayor subida de este índice entre las áreas metropolitanas de ese país.

Entre las ciudades de Texas que tienen mayor población hispana y latina como residentes se encuentran 12 muy populares, destacadas por un análisis de Home Snacks y que presentan un curioso origen en sus denominaciones:

  • Sur de Houston: con el 92,34% de sus habitantes, 14.931 de 16.169.
  • San Antonio: con el 65,84%, 951.823 de 1.445.662.
  • Dallas: con el 41%, 543.660 de 1.326.000.
  • San Juan: con el 96,64%, 34.271 de 35.463.
  • Fort Worth: con el 34,6%, 326.000 de 942.196.
  • El Paso: con el 96,36%, 27.142 de 28.116.
  • McAllen: con el 87,03%, 124.216 de 142.722.
  • Corpus Christi: con el 64,32%, 204.417 de 317.804.
  • Brownsville: con el 94,56%, 176.822 de 186.999.
  • Edinburg: con el 85,8%, 93.292 de 108.733.
  • Laredo: con el 95,52%, 243.858 de 255.293.
  • Pharr: con el 95,02%, 75.480 de 79.434.
Houston es una de las ciudades con mayor índice de esta comunidad entre sus habitantes
El origen de las denominaciones de las ciudades de Texas con gran población hispana

Estas localidades populares del Estado de la Estrella Solitaria entre la comunidad latina e hispana presentan un curioso origen en sus nombres.

  • Houston: en 1836, los hermanos J.K. y A.C. Allen bautizaron la ciudad en honor a un general que lideró en la Guerra de Independencia de Texas, Sam Houston.
  • San Antonio: adjudicado en 1691 por españoles que llegaron al río de la ciudad, por la festividad de San Antonio de Padua.
  • Dallas: las teorías difieren sobre el origen de esta denominación, pero trascendió que hizo referencia al vicepresidente de EE.UU. George Mifflin Dallas.
  • San Juan: en 1699, proviene de la Misión San Juan Bautista.
San Antonio también se incluyó en el listado
  • Fort Worth: recibió su nombre en 1849, como origen de un puesto militar del Ejército estadounidense y en honor al general William Jenkins Worth.
  • El Paso: por ser un punto estratégico en la frontera entre EE.UU. y México.
  • McAllen: fue bautizada así por un migrante de origen escocés, John McAllen, dueño de un rancho que sembró el centro del pueblo.
  • Corpus Christi: con tinte religioso, fue avistada por un explorador español en 1519.
  • Brownsville: se denominó en honor a un militar que falleció en 1846 en la guerra entre México y EE.UU., Jacob Brown.
  • Edinburg: por la ciudad de Escocia.
  • Laredo: fundada en 1755, recibió su nombre por españoles como parte de una ciudad de Cantabria y proviene del latín “glaretum”, que significa “arenal”.
  • Pharr: en honor a Henry Newton Pharr, quien fundó la ciudad en 1909 y se dedicaba al cultivo de azúcar de caña.
