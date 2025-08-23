Las 12 ciudades de Texas con más del 10% de población latina y el curioso origen de sus nombres

Texas es uno de los estados con mayor población latina en Estados Unidos. Entre 2010 y 2020, esta comunidad se incrementó de 9,5 millones a 11,4 millones de habitantes, un 20,9%, con representación del 39,3% sobre un total de 29,1 millones. ¿Cuáles son las 12 ciudades del territorio que tienen más del 10% de ciudadanos de este origen?

Las 12 ciudades de Texas con más del 10% de población latina

El Censo de 2020 destacó que la localidad con mayor presencia de esta comunidad es Los Ángeles, en California, con el 46,9% de habitantes de origen hispano (1.829.991). Sin embargo, el Estado de la Estrella Solitaria se ubica en segundo lugar con Houston, donde el 43,9% de la población es latina.

Houston es una de las ciudades de Texas destacadas con gran población latina Freepik

El crecimiento de la comunidad latina en Estados Unidos persistió entre 2022 y 2023, con un aumento de 1,16 millones (1,8%) al superar los 65 millones de personas. En ese período, Houston-Pasadena-The Woodlands presentó la mayor subida de este índice entre las áreas metropolitanas de ese país.

Entre las ciudades de Texas que tienen mayor población hispana y latina como residentes se encuentran 12 muy populares, destacadas por un análisis de Home Snacks y que presentan un curioso origen en sus denominaciones:

Sur de Houston : con el 92,34% de sus habitantes, 14.931 de 16.169.

: con el 92,34% de sus habitantes, 14.931 de 16.169. San Antonio : con el 65,84%, 951.823 de 1.445.662.

: con el 65,84%, 951.823 de 1.445.662. Dallas : con el 41%, 543.660 de 1.326.000.

: con el 41%, 543.660 de 1.326.000. San Juan : con el 96,64%, 34.271 de 35.463.

: con el 96,64%, 34.271 de 35.463. Fort Worth : con el 34,6%, 326.000 de 942.196.

: con el 34,6%, 326.000 de 942.196. El Paso : con el 96,36%, 27.142 de 28.116.

: con el 96,36%, 27.142 de 28.116. McAllen : con el 87,03%, 124.216 de 142.722.

: con el 87,03%, 124.216 de 142.722. Corpus Christi: con el 64,32%, 204.417 de 317.804.

con el 64,32%, 204.417 de 317.804. Brownsville : con el 94,56%, 176.822 de 186.999.

: con el 94,56%, 176.822 de 186.999. Edinburg : con el 85,8%, 93.292 de 108.733.

: con el 85,8%, 93.292 de 108.733. Laredo : con el 95,52%, 243.858 de 255.293.

: con el 95,52%, 243.858 de 255.293. Pharr: con el 95,02%, 75.480 de 79.434.

Houston es una de las ciudades con mayor índice de esta comunidad entre sus habitantes Freepik

El origen de las denominaciones de las ciudades de Texas con gran población hispana

Estas localidades populares del Estado de la Estrella Solitaria entre la comunidad latina e hispana presentan un curioso origen en sus nombres.

Houston : en 1836, los hermanos J.K. y A.C. Allen bautizaron la ciudad en honor a un general que lideró en la Guerra de Independencia de Texas, Sam Houston .

: en 1836, los hermanos J.K. y A.C. Allen bautizaron la ciudad en honor a un general que lideró en la Guerra de Independencia de Texas, . San Antonio : adjudicado en 1691 por españoles que llegaron al río de la ciudad, por la festividad de San Antonio de Padua.

: adjudicado en 1691 por españoles que llegaron al río de la ciudad, por la festividad de San Antonio de Padua. Dallas : las teorías difieren sobre el origen de esta denominación, pero trascendió que hizo referencia al vicepresidente de EE.UU. George Mifflin Dallas.

: las teorías difieren sobre el origen de esta denominación, pero trascendió que hizo referencia al vicepresidente de EE.UU. George Mifflin Dallas. San Juan: en 1699, proviene de la Misión San Juan Bautista.

San Antonio también se incluyó en el listado Freepik