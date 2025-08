Las vías de acción de Greg Abbott contra los demócratas que abandonaron Texas: de multas de US$500 hasta la extradición

Texas es escenario de una nueva confrontación política que repercute a nivel nacional. Es que más de 50 legisladores demócratas abandonaron el estado para impedir que la Cámara baja, dominada por los republicanos, alcanzara el quórum necesario para avanzar con un nuevo mapa electoral de cara a los comicios legislativos de 2026. Esta jugada desató una batería de respuestas del gobernador Greg Abbott, decidido a aplicar todas las herramientas legales y políticas a su alcance.

La huida de legisladores demócratas de Texas que enfureció a Greg Abbott

La polémica comenzó el domingo 3 de agosto, cuando decenas de representantes demócratas salieron de Texas y volaron hacia Illinois, Nueva York y Massachusetts, con el objetivo de bloquear una sesión especial convocada por Abbott. En esa instancia, el gobernador había instado al Congreso estatal a rediseñar los distritos electorales de manera que el Partido Republicano sumara al menos cinco escaños más en el Congreso federal, una estrategia impulsada por el presidente Donald Trump.

El 3 de agosto, decenas de representantes demócratas volaron a Illinois, Nueva York y Massachusetts BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La huida de los legisladores privó a la Cámara de Representantes de Texas del quórum mínimo, fijado en 100 de sus 150 miembros. Según la Constitución estatal, esta maniobra, conocida como quorum break, es válida, pero conlleva riesgos: la misma Carta Magna permite al resto de los miembros “forzar el quórum” mediante una serie de acciones coercitivas.

Las herramientas legales y disciplinarias de Greg Abbott contra los legisladores demócratas

Greg Abbott desplegó una ofensiva para obligar a los legisladores disidentes a regresar a Texas. Algunas medidas ya fueron puestas en marcha, mientras que otras son objeto de debate jurídico o se utilizan como amenazas para presionar públicamente.

1. Multas diarias de US$500

Los representantes ausentes enfrentan sanciones económicas que se aplican por cada día que no se presentan a las sesiones, según informó The Texas Tribune. El lunes 4 de agosto, la Cámara aprobó la imposición de una multa de 500 dólares diarios a cada uno de los legisladores ausentes, lo que podría representar una suma de cientos de miles de dólares en total si la situación se prolonga hasta el cierre de la sesión especial, prevista para el 19 de agosto.

El 4 de agosto, la Cámara de Texas aprobó imponer multas de US$500 por día a cada legislador ausente, lo que podría sumar cientos de miles de dólares si la situación se extiende hasta el cierre de la sesión especial, previsto para el 19 de agosto Alex Brandon - AP

2. Órdenes de arresto civil dentro del estado

En una votación de 85 contra seis, la Cámara autorizó al sergeant at arms a emitir órdenes de arresto civil para los legisladores ausentes. Estas, firmadas por el presidente de la Cámara, Dustin Burrows, permiten a los agentes estatales detener a los miembros que se encuentren dentro de Texas y trasladarlos al Capitolio. Sin embargo, no conllevan cargos penales ni civiles y no tienen validez fuera del territorio estatal.

3. Amenaza de declarar vacantes los escaños

Abbott aseguró en una entrevista que los legisladores “renunciaron a sus funciones” y que, si no regresaban a Austin antes del lunes 4 a las 15 horas, iniciaría el proceso para declarar sus escaños vacantes. Esta posibilidad requeriría demandas individuales y elecciones especiales para cubrir los cargos, algo que expertos legales consideran altamente improbable y difícil de ejecutar con éxito.

4. Investigación penal por presunto soborno

El gobernador solicitó a los Texas Rangers que investiguen si los legisladores o sus patrocinadores financieros incurrieron en delitos relacionados con sobornos por abandonar el estado. Varios expertos consultados por The Texas Tribune coincidieron en que probar este tipo de delitos sería extremadamente complejo y poco probable en los tribunales.

Abbott pidió a los Texas Rangers investigar si los legisladores o sus patrocinadores incurrieron en sobornos al financiar su salida del estado, una acusación que analistas legales ven difícil de probar en los tribunales Foto X @GregAbbott_TX

5. Posible extradición o traslado forzado

Aunque Abbott amenazó con “traer de vuelta” a los legisladores, la posibilidad de extradición es inexistente, ya que no existe ningún delito imputable que justifique un pedido formal a otros estados. De hecho, la diputada Jolanda Jones, que se encuentra en Nueva York, fue tajante según consignó Politico: “Soy abogada. No hay ningún delito en el código penal por lo que dice el gobernador. Se lo está inventando”.

6. Sanciones internas en la Cámara

Además de las multas, se barajaron otras sanciones políticas, como retirarles a los legisladores demócratas sus cargos como vicepresidentes de comisiones, privarlos de la antigüedad parlamentaria o incluso desalojarlos de sus oficinas. Aunque no se avanzó formalmente en estas medidas, algunos republicanos exigieron que se apliquen sin demora.