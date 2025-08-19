Entró en vigor el nuevo diseño de las licencias de conducir y Real ID de Texas: ¿son válidas las anteriores?
El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) comenzó a emitir documentos de identificación que cumplen con la ley federal en octubre de 2016
Este lunes 18 de agosto entró en vigor el nuevo diseño de las licencias de conducir y tarjetas de identificación en Texas. Las credenciales cumplen con la ley Real ID y cuentan con mayores medidas de seguridad. Pero, qué pasará con los documentos anteriores ¿Son válidos?
En Texas: ¿qué pasa con las licencias de conducir anteriores?
El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que ya se ha implementado un nuevo diseño para las licencias y tarjetas de identificación, por lo que todas las credenciales recién emitidas tendrán una nueva imagen.
La agencia también señaló: “Las tarjetas emitidas anteriormente, con el diseño actual, siguen siendo válidas hasta su fecha de vencimiento".
Los documentos se pueden renovar hasta dos años antes o después de su vencimiento, excepto las licencias comerciales (CDL, por sus siglas en inglés), que solo pueden renovarse hasta un año antes.
¿Cómo son las nuevas licencias de conducir de Texas?
Las nuevas licencias de conducir e identificaciones de Texas están fabricadas con policarbonato resistente a la manipulación, difícil de reproducir y que cumple con los estándares de la American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA).
En lugar de una estrella dorada, como distintivo de que cumplen con la ley Real ID, el diseño renovado ahora presentan una estrella negra grabada con láser en la esquina superior derecha.
La información personal está reorganizada en un formato claro y fácil de leer para fines de identificación y verificación. Los identificadores actuales de donantes de órganos y veteranos se mantienen. También tiene grabado láser y superficie táctil.
Al frente, cuenta con estas características:
- Elemento de visión dinámica a través de material variable óptico con UV
- Identificador de veterano/veterano discapacitado
- Identificador de donante de órganos
- Identificador de impedimentos de comunicación/sordos o con dificultades auditivas
Al reverso muestra:
- Clase, endoso y restricciones
- Código de barras PDF417
- Mini retrato
- Fecha de nacimiento táctil
Sheri Gipson, jefa de la División de Licencias de Conducir del DPS, explicó que la forma en que se emiten los documentos puede marcar una gran diferencia en términos de seguridad pública.
“Este nuevo diseño de tarjeta dificultará aún más que los delincuentes fabriquen tarjetas falsificadas y mejora las maneras en que podemos proteger la identidad de los tejanos del robo”, añadió la funcionaria.
¿Cambia el costo de las identificaciones texanas por la nueva imagen?
El DPS de Texas no advirtió acerca de ninguna modificación en los precios de los documentos oficiales emitidos por la División de Licencias de Conducir. En el sitio web oficial, estos son los precios que se muestran:
- Licencia de conductor nueva (menores de 18 años): US$16
- Licencia de conductor nueva (edad de 18 a 84 años): US$33
- Licencia de conductor nueva (85 años o más): US$9
- Veteranos discapacitados (60%), nuevos o renovación: gratis
- Renovación de la licencia de conductor (con o sin cambio de dirección): US$33
- Renovación de la licencia de conductor con motocicleta (con o sin cambio de dirección): US$44
- Renovación de la licencia de conducir comercial (con o sin cambio de dirección): US$97
- Renovación de la licencia de conducir comercial con moto (con o sin cambio de dirección): US$105
- Reemplazo o cambio de dirección para licencia de conducir, licencia de conducir comercial o identificación: US$11
