Los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. desde Texas

Los migrantes con green card en Texas que deseen viajar fuera de Estados Unidos deben presentar una serie de documentos a su salida. Las autoridades federales remarcaron qué papeles necesitan los residentes permanentes legales para el reingreso a ese país y advirtieron que las estadías de períodos prolongados pueden poner en riesgo su estatus.

Qué documentos deben presentar los residentes permanentes de Texas para salir de EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) señaló que los titulares de green card en Texas tienen que contar con una serie de documentos obligatorios para viajes internacionales. A la salida de EE.UU., los agentes federales les solicitarán ciertos papeles.

Qué documentos necesitan los titulares de green card en Texas para salir de EE.UU. Freepik

Los documentos necesarios para viajar a otro país son:

El pasaporte del país de origen.

Un documento de viaje de refugiado.

Las visas requeridas en el destino al que se viaja (si corresponde).

Si los titulares de green card en Texas pretenden ausentarse de Estados Unidos durante seis meses o un período superior, es importante tener en consideración que el requisito de residencia continua para solicitar la naturalización puede verse afectado por la interrupción, según remarcó la agencia federal.

Qué documentos piden a los residentes permanentes de Texas para volver a EE.UU.

Las autoridades federales indicaron que los viajes cortos al exterior no tienen por qué presentar un riesgo de pérdida de estatus migratorio para los residentes permanentes legales en Texas.

Sin embargo, en el reingreso, los oficiales de la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) harán una evaluación de cada caso.

Los titulares de la green card deben mostrarla en su reingreso a EE.UU. Freepik - Freepik

Al volver a EE.UU., los titulares de la green card deben mostrar su tarjeta verde, con validez y vigencia, con el formulario I-551, además de un documento de identidad que lo acompañe. Este puede ser el pasaporte, la identificación de ciudadanía extranjera o la licencia de conducir en el territorio norteamericano.

En qué casos necesitan un permiso de reingreso a EE.UU. los titulares de green card

Cuando los residentes permanentes en Texas tienen planeado un viaje a otro país que presenta un período de un año o más, es recomendable que soliciten un permiso de reingreso a través del formulario I-131 del Uscis.

La petición se tiene que realizar previo a la salida de EE.UU. y es un respaldo para volver al territorio norteamericano, aunque no garantiza su aprobación por las autoridades migratorias en el momento de la llegada.

El Uscis advirtió que las ausencias prolongadas de EE.UU. pueden poner en riesgo el estatus Freepik

Esto se debe a que las autoridades pueden considerar durante un viaje que el titular de la green card no tiene intención de residir de forma permanente en EE.UU. y determinar un abandono de estatus.

Los aspectos que pueden tener en cuenta para tomar la decisión son el motivo del viaje, si la intención fue una estadía temporal, si se mantuvo una relación con la comunidad en EE.UU. y cuentas bancarias abiertas, si se abonaron impuestos en el territorio norteamericano o cualquier evidencia que respalde la ausencia.

Por otra parte, los residentes que se ausenten de ese país durante un año o más pueden presentar el formulario N-470 del Uscis para mantener el período de residencia continua para propósitos de naturalización.