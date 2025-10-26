Migró a EE.UU. cuando era niño y ahora el ICE lo quiere deportar desde Texas a un país que puede enviarlo a la guerra

Llegó a Estados Unidos cuando tenía cuatro años. Escapó junto a su familia del colapso de la Unión Soviética. Durante décadas vivió en el país norteamericano, donde trabajó, se casó y tuvo hijos. Ahora, el mundo de Roman Surovtsev dio un vuelco: fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y podría ser deportado a una nación que no lo reconoce como ciudadano.

Fue detenido por el ICE en una cita de rutina

Surovtsev creció en Estados Unidos, donde en 2017 conoció a Samantha, su esposa. Desde el principio de su relación, le contó que había perdido su residencia permanente cuando era adolescente, después de declararse culpable por cargos de robo de autos y allanamiento en California.

Tras cumplir su condena, las autoridades intentaron enviarlo a Ucrania y Rusia, pero ambos países lo rechazaron al no poder confirmar su ciudadanía.

Durante años, se presentó sin problemas a sus citas regulares con el ICE. Sin embargo, en agosto de este año, una visita rutinaria terminó con su detención. Samantha contó cómo reaccionó al enterarse de su arresto. “Entré en pánico”, le dijo a NPR.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, le explicó a Newsweek que el 1° de agosto los agentes federales apresaron a “Roman Antatolevich Surovtsev, un delincuente agravado e inmigrante indocumentado procedente de Rusia”. Además, agregó que tenía pendiente una “orden final de deportación emitida por un juez de inmigración el 4 de noviembre de 2014”.

El ICE busca deportar a un migrante a Ucrania, un país en guerra con Rusia

El DHS ahora busca enviarlo a Ucrania. Sin embargo, su abogado defensor argumenta que la nación europea no puede emitir documentos de viaje válidos ni garantizar su seguridad. Alertó que, de concretarse su deportación, Surovtsev podría ser reclutado para el frente militar, ya que la nación está en guerra con Rusia.

“Lo enviarán a un país donde lo reclutarán en el ejército y lo mandarán al frente, donde la probabilidad de muerte es muy alta”, explicó su abogado, Eric Lee.

Surovtsev no habla ni lee ucraniano y pasó toda su vida en Estados Unidos. Su esposa subrayó que “esta no es una situación en blanco y negro” y consideró que “cada caso merece ser escuchado frente a un juez”.

Desde su arresto, permanece recluido en el Centro de Detención Bluebonnet, en Anson, Texas. Su esposa calificó la experiencia como “traumática” y pidió su liberación. “Lo quiero desesperadamente en casa. Quiero que salga de las condiciones en las que está. Está en una caja de concreto”, dijo.

El pasado criminal que impide a un migrante recuperar su residencia en EE.UU.

Según los registros oficiales, Surovtsev fue condenado por robo de vehículo, agresión con arma mortal y otros delitos cometidos cuando era joven. Sus abogados sostienen que ya cumplió sus penas y que su residencia fue revocada sin considerar las consecuencias migratorias. “Va a recuperar su tarjeta verde en cuestión de tiempo”, aseguró Lee, quien considera “insensible y absurdo” que el gobierno insista en deportarlo.

McLaughlin, en cambio, sostuvo que “era un adulto legal” cuando cometió muchos de los delitos. Y resaltó que “los inmigrantes ilegales delincuentes no son bienvenidos en Estados Unidos”.

Mientras tanto, su equipo legal logró anular su condena original, al argumentar que no se le informó del impacto migratorio de su declaración de culpabilidad. Para sus defensores, el caso revela las fallas del sistema de deportaciones aceleradas y la falta de garantías procesales.

Lee cuestionó el accionar de las autoridades: “El hecho de que el gobierno detuviera a Roman, alguien con profundos vínculos con Estados Unidos —más que con cualquier otro país del mundo— en un registro del ICE, cuando ha cumplido con todas las normas durante años, es solo uno más de los miles de ejemplos de cómo la administración Trump está arrasando con la Constitución y las garantías del debido proceso”.