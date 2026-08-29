Reñida contienda por el Senado de Texas: las nuevas encuestas revelan una amenaza para los republicanos en las elecciones

A poco más de dos meses de las elecciones del 3 de noviembre, la contienda por el Senado de Texas permanece ajustada. Los estudios publicados por la Universidad de Texas y el Texas Politics Project y por Texas Public Opinion Research situaron a James Talarico delante de Ken Paxton, aunque utilizaron universos y metodologías diferentes.

Elecciones al Senado de Texas: cuánto aventaja Talarico a Paxton en las encuestas

El informe de Texas Public Opinion Research, difundido el 27 de agosto, asignó a Talarico el 48% de las preferencias y a Paxton el 42%. El libertario Ted Brown reunió el 1% y los indecisos representaron el 7%.

El trabajo consultó a 1000 votantes probables entre el 21 y el 24 de agosto. Su margen de error fue de más o menos 3,3 puntos porcentuales. Los resultados generales incorporaron a quienes inicialmente no eligieron a un postulante, pero luego indicaron hacia cuál se inclinaban.

La brecha de seis puntos superó la registrada por la Universidad de Texas y el Texas Politics Project tres días antes. En ese caso, el legislador demócrata alcanzó el 42% y el fiscal general estatal quedó con el 39%. Brown sumó el 3%, mientras que el 14% no manifestó una preferencia.

Talarico supera a Paxton por tres puntos entre votantes registrados y por seis entre participantes probables Instagram de @jamestalarico y @kenpaxtontx

La muestra abarcó a 1200 personas que se identificaron como votantes registrados y fue realizada entre el 5 y el 13 de agosto. Presentó un margen de error de más o menos 2,83 puntos porcentuales, o de 3,58% después del ajuste por ponderación.

El resultado modificó el orden observado en junio. En aquella oportunidad, Paxton marcaba el 43% y Talarico, el 42%. Esa distancia de un punto también se encontraba dentro del margen de error.

James Talarico amplía su ventaja sobre Ken Paxton entre demócratas e independientes

El estudio universitario de la Universidad de Texas mostró que Talarico concentró el respaldo del 91% del electorado demócrata. Paxton consiguió la adhesión del 79% de los republicanos, por debajo del 84% registrado en junio.

La diferencia también se extendió a los independientes. Dentro de ese sector, el 37% se inclinó por el candidato demócrata, apenas el 11% eligió a su adversario y el 43% todavía no había definido una posición.

Texas Public Opinion Research detectó una distancia mayor en el mismo segmento: 51% para Talarico, 30% para Paxton y 14% de indecisos. El fiscal general encabezó las preferencias entre las personas blancas y los mayores de 55 años. Su contrincante lideró entre los votantes negros y latinos, los jóvenes, las mujeres y quienes poseen educación universitaria.

Costo de vida y salud: las principales preocupaciones de los votantes de Texas

La asequibilidad y el costo de vida constituyeron la prioridad más mencionada en el relevamiento de Texas Public Opinion Research. La mitad de los participantes seleccionó ese tema entre los dos asuntos que las autoridades estatales deberían atender durante 2026.

El acceso y los gastos de la atención médica ocuparon el segundo lugar, con el 23%. El crecimiento económico y la creación de empleo aparecieron después, con el 19%.

Ante la consulta sobre quién podría enfrentar mejor la crisis del costo de vida y mejorar la situación financiera cotidiana de los texanos, el 48% señaló a Talarico y el 38% a Paxton. Otro 12% no pudo elegir entre ambos.

El demócrata también quedó por delante en el manejo de asuntos relacionados con la inteligencia artificial y los centros de datos. El 43% lo consideró más preparado, frente al 36% que se inclinó por su rival. El 19% no tomó una posición.

Elecciones en Texas 2026: los republicanos lideran las demás contiendas estatales

Los aspirantes republicanos encabezaron el resto de las competencias analizadas, aunque con márgenes diferentes en cada estudio. En la elección para vicegobernador, Texas Public Opinion Research situó a Dan Patrick en el 47% y a la demócrata Vikki Goodwin en el 41%. El libertario Anthony Cristo y el independiente Jeffrey Marshall reunieron el 1% cada uno, mientras que el 8% no había definido su voto. La Universidad de Texas había marcado una separación de siete puntos, con 42% para Patrick y 35% para Goodwin.

En la disputa por la Fiscalía General, el republicano Mayes Middleton logró el 44% y el demócrata Nathan Johnson llegó al 41%. El libertario Tom Oxford y el independiente Omer Khwaja concentraron el 1% cada uno; los indecisos representaron el 10%. El otro sondeo había colocado a Middleton en el 40% y a Johnson en el 35%.

Para el cargo de contralor estatal, Donald Huffines consiguió el 43%, apenas dos puntos por encima de Sarah Eckhardt, quien registró el 41%. El libertario V. Alonzo Echevarria-Garza sumó el 1% y el 11% no eligió una candidatura. La medición universitaria había mostrado una brecha mayor: 40% para Huffines y 34% para Eckhardt.

El legislador demócrata consigue una amplia diferencia entre los independientes y encabeza varios grupos demográficos Fotomontaje realizado con IA

Otros tres postulantes republicanos también lideraron sus respectivas carreras. Nate Sheets aventajó al demócrata Clayton Tucker por 44% a 40% para comisionado de Agricultura. El libertario Austin Kelly y el candidato del Partido Verde Alfred Molison reunieron el 1% cada uno, mientras que el 11% permaneció indeciso.

Para comisionado de Tierras, Dawn Buckingham marcó el 44% frente al 40% de Benjamin Flores. El libertario Neil Snider alcanzó el 2% y el 10% no había tomado una decisión.

En la Comisión de Ferrocarriles, Bo French llegó al 45% y Jon Rosenthal al 41%. El libertario Arthur DiBianca consiguió el 1% y las personas sin una preferencia definida representaron el 9%.