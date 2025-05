¿Se puede tramitar la Real ID en San Antonio luego de la fecha límite de mayo?: qué pasa con los inmigrantes

La obtención de la Real ID no se verá interrumpida después del 7 de mayo, fecha límite en la que esta ley entrará en vigencia en el calendario de Estados Unidos. En San Antonio y en el resto de Texas va a seguir vigente la posibilidad de poder gestionar esta identificación en las oficinas del Departamento de Seguridad Pública (DPS). Lo que cambiará a partir de ese día será solo que las licencias e identificaciones que no estén verificadas no podrán realizar algunas actividades.

De acuerdo a Texas.gov, las personas que no cuenten con una Real ID no podrán utilizar su licencia común para abordar vuelos nacionales ni acceder a edificios federales que requieran una identificación con verificación federal. Sin embargo, estas van a seguir habilitadas para conducir de manera legal.

“La estrella dorada no aparece en todos los documentos actualmente vigentes, pero será incorporada automáticamente en la próxima renovación o en la solicitud de un duplicado”, explicó el DPS. De esta forma, aquellos que ya posean una licencia válida, pero sin esta marca, van a poder seguir conduciendo sin inconvenientes.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas otorga las licencias de conducir que cumplen con la ley Real ID (Archivo) Google Maps/Ronald Rainey

Qué es la Real ID

La Real ID es el resultado de una ley que fue impulsada luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su implementación tiene el objetivo de elevar los estándares de seguridad en la emisión de documentos oficiales. Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), esta credencial se distingue por tener una estrella dorada en la parte superior derecha del documento.

Cómo obtener la Real ID en San Antonio, Texas

Para obtener una Real ID, la DPS le solicita los residentes de Texas que presenten los siguientes documentos para acreditar su identidad y residencia:

Una copia certificada del acta de nacimiento o un pasaporte estadounidense en vigor.

La tarjeta del Seguro Social.

Un comprobante de residencia.

Una póliza de seguro vigente.

En el caso de que haya habido un cambio de nombre, tendrá que presentar la documentación legal que lo respalde.

¿Los migrantes pueden tramitar la Real ID?

Los migrantes deberán presentar documentación que respalde que viven en el país legalmente (Archivo) Foto: Freepik

La norma también contempla la posibilidad de que los migrantes con estatus legal puedan acceder a esta credencial. Para eso, además de los requisitos generales, deben presentar documentación adicional que valide su residencia legal en el país. Estos papeles pueden variar según el tipo de visado o permiso que dispongan.

Dónde hacer el trámite de la Real ID en San Antonio

Ni la entrada en vigor de esta ley ni el endurecimiento de los requisitos representa una imposibilidad para poder realizar el trámite después de mayo. Las oficinas del DPS van a seguir recibiendo solicitudes de nuevos documentos. En San Antonio, esta gestión puede hacerse de forma presencial con turno previo y se recomienda verificar previamente los documentos necesarios de acuerdo a donde resida el solicitante.