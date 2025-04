Es oficial: quiénes no necesitan la Real ID para viajar en avión a partir del 7 de mayo en Estados Unidos

A partir de este miércoles 7 de mayo de 2025, todos los residentes de los estados y territorios deberán presentar una licencia o documento de identidad que cumpla con la normativa, u otra forma aceptable de identificación, para abordar un avión dentro de EE.UU. Pero existe una población que no necesitará de la Real ID para viajar.

¿Quiénes no necesitan la Real ID para viajar en avión?

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) explica que no se exige que los menores de 18 años presenten una Real ID cuando viajan con un acompañante, pero el adulto sí deberá presentar un documento aceptable.

La TSA no exige que los menores de 18 años presenten identificación al viajar dentro de Estados Unidos Shutterstock

Sin embargo, la agencia recomiendan comunicarse con la aerolínea para saber si tiene algún requisito específico que deba cumplir el menor para abordar un avión y poder viajar.

Las personas que no necesitan una Real ID en EE.UU.

La legislación estableció normas mínimas de seguridad para las fuentes de identificación emitidas por los estados y prohíbe a ciertas agencias federales aceptar los documentos que no cumplen con la normativa de seguridad para casos específicos, como abordar un avión o entrar a instalaciones del gobierno.

En ese sentido, se creó confusión acerca de quiénes deben obtener una identificación Real ID. Estas son las personas que no la necesitan:

Un titular de un pasaporte o tarjeta de pasaporte estadounidense válidos.

Una persona que no utiliza el avión como medio de transporte nacional.

Un estadounidense que no visita bases militares.

Una persona que no visita instalaciones federales.

La lista de documentos aprobados por la TSA para viajar en avión

La TSA indica que todos los pasajeros de aerolíneas mayores de 18 años deben presentar una credencial Real ID u otra identificación válida. Estos son los documentos aceptados por la agencia en los aeropuertos de EE.UU.:

Licencias de conducir u otras tarjetas de identidad con fotografía estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente).

Licencia de conducir mejorada emitida por el estado.

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjetas de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST).

Tarjeta de residente permanente (green card).

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las emitidas a dependientes.

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal/tribu india reconocida a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas (ETC).

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de identificación de trabajador de transporte.

Credencial de marino mercante de Estados Unidos.

Tarjeta de identificación sanitaria para veteranos (VHIC).

Los agentes de la TSA son los encargados de la revisión en los puntos de control de un aeropuerto Idaho Transportation Department

La agencia advierte que la lista de documentos aceptables está sujeta a cambios sin previo aviso, por lo que recomienda a los viajeros que la revisen antes de presentarse en el aeropuerto.

¿Qué pasa si no tengo una identificación para volar?

Después de esa fecha, las tarjetas que no cumplan con la norma no se aceptarán para fines federales, por lo que no se podrán utilizar para ingresar a instalaciones del gobierno o abordar un vuelo nacional, a menos que tengan otra forma de acreditación aprobada.

La TSA explica que en caso de que alguien llegue al aeropuerto sin una identificación aceptable, ya sea por perdida, robo o cualquier otro motivo, es posible que aún se le permita volar, pero podrían enfrentarse demoras cuando lleguen al punto de control de seguridad.

Un agente puede pedir que se complete un proceso de verificación de identidad que incluye la recopilación de información como nombre y dirección actual. “Si se confirma su identidad, se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad, donde puede estar sujeto a controles adicionales”, precisa la agencia.

La Real ID se parece a la licencia de conducir tradicional, con la diferencia de que incluye una marca de estrella que indica que cumple con los estándares de seguridad Illinois Secretary of State

Así se puede identificar una identificación Real ID

Las tarjetas que cumplen con la normativa Real ID tienen una estrella dorada o negra en la parte superior derecha, en la mayoría de los casos; solo las de California tienen la figura de un oso. Si la tarjeta no tiene el distintivo, no cumple con la legislación y no se aceptará como comprobante de identidad para abordar aviones comerciales.