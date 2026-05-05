Trump celebra el nuevo mapa electoral en Texas con un guiño a Abbott: “Liderazgo audaz”

El presidente Donald Trump celebró la habilitación temporal del nuevo mapa de distritos en Texas y envió un mensaje de apoyo al gobernador Greg Abbott. A través de su plataforma Truth Social, destacó su historial electoral en el estado y señaló que obtuvo 6,4 millones de votos en 2024, la cifra más alta de la historia. El mandatario proyectó un panorama optimista para los republicanos en las elecciones intermedias que se llevarán a cabo el 3 de noviembre de 2026.

Qué dijo Donald Trump sobre el nuevo mapa electoral de Texas y su respaldo a Greg Abbott

“Gracias al liderazgo audaz y eficaz de Greg, el maravilloso pueblo de Texas tendrá la oportunidad de elegir a cinco nuevos republicanos MAGA en las elecciones de 2026 con la aprobación de su nuevo, justo y muy mejorado mapa del Congreso", afirmó Trump en su publicación.

Trump elogió al gobernador de Texas, Greg Abbott Truth Social @realDonaldTrump

Por otro lado, otorgó su “respaldo completo y total” a la reelección de Abbott, a quien calificó como un hombre excepcional que “nunca los defraudará”.

Cómo cambia el mapa electoral de Texas para las elecciones de 2026

La reacción de Trump en Truth Social surge luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos permitiera oficialmente que Texas utilice la distribución aprobada por la legislatura estatal para los comicios de 2026.

La decisión del 26 de abril otorgó una suspensión que posibilita la implementación de los nuevos límites electorales mientras las disputas en cortes inferiores persisten.

La representación federal se ve directamente afectada por el rediseño de múltiples áreas geográficas, que fueron promovidas y luego formalizadas por Abbott en 2025:

Objetivo electoral : el plan ayudaría a que más aliados de la facción MAGA lleguen al Congreso en las elecciones del año siguiente.

: el plan ayudaría a que más aliados de la facción lleguen al Congreso en las elecciones del año siguiente. Firmeza estatal: el gobernador Abbott se mostró satisfecho con que el tribunal más alto “restauró los mapas de redistribución aprobados”, lo que confirma el procedimiento legislativo del estado.

Así queda el mapa de Texas Foto creada por ChatGPT

Denuncias por discriminación racial contra el nuevo mapa electoral de Texas y el rol de Maldef

A pesar del festejo republicano, el mapa enfrenta resistencia legal por parte de organizaciones civiles y grupos como el Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educativa (Maldef).

Estas entidades sostuvieron ante los tribunales federales que la redistribución infringe las protecciones contra la discriminación de raza, ya que perjudica la representación de los votantes latinos. A pesar de que un tribunal distrital prohibió en un principio la utilización del mapa, la Corte Suprema lo dejó usar de manera temporal.

Ante el respaldo presidencial, el gobernador Abbott se expresó a través de su cuenta en X: “Gracias, presidente Trump, por su respaldo y por mantenerse firme junto a Texas. Usted nos respalda y Texas siempre tendrá el suyo".

Abbott elogió el respaldo de Donald Trump X @GregAbbott_TX

En la publicación que realizó, Trump también sostuvo que la administración de Abbott fue fundamental para preservar la seguridad fronteriza y frenar el crimen migratorio, factores que fortalecen su respaldo a que el gobernador continúe en el cargo.

Cabe destacar que la validación del mapa de Texas tiene lugar mientras el estado se alista para las elecciones programadas para el 3 de noviembre de 2026. En la ausencia de un nuevo fallo que revoque el dictamen de la Corte Suprema, el diseño vigente será el que establezca quién representará al estado en Washington D.C. en una contienda fundamental para la distribución del poder a nivel nacional.