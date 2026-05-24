Migrantes tendrán que tramitar la green card fuera de EE.UU. y Hochul no tardó en reaccionar: “Traicionan la promesa”

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que los titulares de visas temporales para no inmigrantes que deseen obtener la residencia permanente (más conocida como green card) tendrán que regresar a sus países de origen para realizar el trámite. Tras confirmarse la normativa, Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, la calificó como una “traición” a los pilares estadounidenses.

Qué dijo Kathy Hochul sobre la nueva normativa para tramitar la green card fuera de EE.UU.

La gobernadora expresó su postura a través de su cuenta de X. Al compartir una publicación del The Wall Street Journal sobre el anuncio del Uscis, clasificó la medida como una “traición” hacia la comunidad migrante y a los principios que sustentan la identidad estadounidense.

Hochul calificó la normativa como una "traición" a los pilares estadounidenses X/ @GovKathyHochul

“Obligar a los inmigrantes que buscan obtener la residencia legal a abandonar sus hogares, sus trabajos y, en algunos casos, a sus familias, traiciona la promesa misma sobre la que se construyó este país”, dijo la gobernadora de Nueva York.

De acuerdo con la Librería del Congreso, entre 1870 y 1900, cerca de 12 millones de inmigrantes llegaron a EE. UU., coincidiendo con el auge de la América industrial.

Cerca de 12 millones de inmigrantes llegaron a EE. UU., según consignó la librería del Congreso Freepik

A pesar de sufrir discriminación y recibir salarios inferiores, los inmigrantes buscaron trabajo de manera inalcanzable e impulsaron sectores clave de la economía.

De qué se trata la nueva normativa del Uscis que afecta a los migrantes

El memorando del 21 de mayo establece que la mayoría de los titulares de visas temporales (como estudiantes, turistas y trabajadores temporales) que deseen una tarjeta de residencia deben regresar a sus países de origen para realizar el trámite a través de un consulado estadounidense.

La normativa prevé evitar que las visitas temporales funcionen como el “primer paso” para obtener la residencia permanente. En ese sentido, el ajuste de estatus dentro de EE. UU. solo estará permitido en “circunstancias extraordinarias”.

“Cuando los extranjeros solicitan la residencia desde su país de origen, se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer de forma ilegal en Estados Unidos tras habérseles denegado la residencia”, citó el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Zach Kahler.

La medida busca evitar que las visitas temporales funcionen como el “primer paso” para obtener la residencia permanente Imagen ilustrativa generada con IA

El memorando enfatiza que existen ciertos factores que pesarán en contra del solicitante:

Expectativa de salida: se asume que cualquier persona con visa temporal o parole tiene la obligación de abandonar el país al terminar su propósito inicial.

se asume que cualquier persona con visa temporal o parole tiene la al terminar su propósito inicial. Violaciones de estatus: haber trabajado sin autorización o dar un falso testimonio son considerados factores adversos graves.

Impacto sobre solicitudes en trámite y reacciones legales en EE.UU.

La nueva política de Uscis representa un cambio drástico para medio millón de solicitantes anuales que ajustaban su estatus sin salir de Estados Unidos.

Desde una perspectiva crítica, expertos en inmigración como Doug Rand señalan que el verdadero propósito de esta normativa es la exclusión, sobre todo para ciudadanos de países afectados por prohibiciones de viaje, para quienes el procesamiento consular no representa un camino real hacia la legalidad.

“Recuerden que Trump ha prohibido el regreso a Estados Unidos a personas de más de 100 países, por lo que obligarlas a viajar al extranjero para realizar trámites consulares no es una solución viable”, señaló en diálogo con NBC News.