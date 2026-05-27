Adiós John Cornyn en Texas: el republicano distanciado de Trump perdió su banca en el Senado tras 24 años

John Cornyn llevaba casi un cuarto de siglo en su banca del Senado de Estados Unidos, pero deberá cederle el puesto al candidato que se imponga en las próximas elecciones generales del 3 de noviembre, entre Ken Paxton y James Talarico. Es que este martes 26 de mayo el veterano perdió en la segunda vuelta republicana en Texas. Minutos después del cierre de urnas, reconoció su derrota con pesar y se quejó por la baja participación: “Quienes acuden a votar deciden por quienes no lo hacen”, sostuvo.

Cornyn reconoció su derrota en Texas y Talarico le agradeció por su servicio

Acompañado por su esposa y sus dos hijas, John Cornyn reconoció su derrota ante Ken Paxton este martes 26 de mayo, poco después de que se publicaran los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones primarias republicanas. El senador agradeció a su equipo de trabajo y recorrió su trayectoria de casi un cuarto de siglo en el Senado de Estados Unidos.

“Esta noche no hemos logrado la victoria”, admitió Cornyn. Asimismo, se lamentó por la baja participación que hubo en esta oportunidad y sentenció: “Quienes acuden a votar deciden por quienes no lo hacen”. El legislador veterano eligió una frase bíblica para describir su campaña: “Di una buena batalla, terminé la contienda y mantuve la fe”.

John Cornyn reconoció su derrota ante Ken Paxton en Texas

Trump había apoyado a Ken Paxton para sorpresa de Cornyn, pero tras conocerse los resultados describió al senador como un “buen hombre”, pero dijo que no lo había apoyado cuando “los tiempos eran difíciles”, una referencia implícita al voto de Cornyn después del 6 de enero de 2021, cuando se unió a otros republicanos para no objetar la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

De acuerdo con un reportaje de The Atlantic, Trump contempló el respaldo a Cornyn antes de la segunda vuelta en Texas. Pero eso cambió cuando Paxton prometió luchar para aprobar el deseo estrella de Trump: la Ley SAVE.

Tras conocerse los resultados, James Talarico, candidato demócrata al Senado para el 3 de noviembre, sorprendió a todos al dedicarle un sentido mensaje a Cornyn en sus redes sociales. “Quiero agradecer al senador por sus años representando a nuestro estado”, comenzó. “No estamos de acuerdo en todo, pero ambos aún creemos en el servicio público", aseguró y llamó a los votantes de Cornyn a apoyarlo a él en las próximas elecciones: “Tienen un lugar en nuestra campaña”.

El mensaje de James Talarico para John Cornyn tras su derrota en la segunda vuelta de las elecciones primarias

Por su parte, Greg Abbott aplaudió el triunfo del fiscal y lo llamó a “destruir a Talarico” en la próxima contienda.

Greg Abbott celebró el triunfo de Ken Paxton en la segunda vuelta de las elecciones primarias republicanas de Texas x: @GregAbbott_TX

Así fue la segunda vuelta de Cornyn en Texas por el Senado

Los centros de votación abrieron a las 7 hs en todo Texas. A las 19 hs finalizó la votación y a los pocos minutos se conocieron los resultados de la contienda. Con más del 98% de los votos escrutados, Paxton ganó la contienda con el 63,8% a su favor. Cornyn, por su parte, se mantuvo en el segundo puesto con un 36,2%.

Quién es John Cornyn, el republicano que fue derrotado por Ken Paxton en las primarias

Cornyn nació el 2 de febrero de 1952 en Houston, Texas. Es hijo de un piloto de bombarderos que participó en la Segunda Guerra Mundial, por lo que cursó parte de la secundaria en Japón, donde su padre estaba destinado con la Fuerza Aérea, de acuerdo con US News.

John Cornyn cursó parte de la secundaria en Japón dado que su padre trabajó como piloto de bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial Instagram/@johncornyn

En 1973, se graduó de la licenciatura en Periodismo en la Universidad Trinity, donde tuvo oportunidad de trabajar para el periódico universitario The Trinitonian. Para 1978, obtuvo un doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de St. Mary.

Tras graduarse, se incorporó a un bufete de abogados en San Antonio, en el que se especializó en la defensa de médicos y abogados en demandas por negligencia profesional, según consignó su sitio web oficial.

Cómo es la carrera política de John Cornyn

El republicano inició su carrera pública en el sistema legal de Texas previo al Senado. En 1984, fue juez en el condado de Bexar y para 1990 se incorporó como magistrado de la Corte Suprema del estado.

En 1990, fue magistrado de la Corte Suprema de Texas y fue reelegido en 1996 Instagram/@johncornyn

En 1997, se presentó como candidato a fiscal general de Texas. Al triunfar en los comicios, se convirtió en el primer republicano en ocupar el cargo desde el período de la Reconstrucción (1865-1870).

El 5 de noviembre de 2002, Cornyn fue elegido como senador con más del 55% de los votos emitidos, y luego fue reelegido en 2008, 2014 y 2020. Entre 2013 y 2019, ocupó el segundo cargo de mayor rango dentro de la Conferencia Republicana del Senado, donde fue el principal responsable de asegurar los votos para la agenda de su partido.

El republicano cuenta con más de 80 proyectos que se han convertido en leyes. Entre las más significativas se encuentran:

Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC/USMCA): actuó como el principal contador de votos para aprobar este acuerdo comercial.

actuó como el para aprobar este acuerdo comercial. Laken Riley Act: autorizó una provisión clave en esta ley para asegurar la detención de inmigrantes ilegales violentos .

autorizó una provisión clave en esta ley para asegurar la . Energía: lideró los esfuerzos para eliminar la prohibición de exportación de petróleo crudo.

Las propuestas de campaña de John Cornyn

En marzo del año pasado, Cornyn anunció su intención de buscar la reelección al Senado de Estados Unidos. Bajo la premisa de “Primero Estados Unidos” (America First, en inglés),sus principales propuestas son:

Seguridad fronteriza e inmigración : insiste en la aplicación de Laken Riley Act, que incluye la detención de “inmigrantes violentos” y el bloqueo de los fondos federales a las ciudades santuario .

: insiste en la aplicación de Laken Riley Act, que incluye la detención de y el . Segunda Enmienda: se opone al control de armas de la administración actual y promueve la reciprocidad de licencias de porte oculto entre estados.

Cornyn prevé impulsar la Laken Riley Act, que incluye la detención de “inmigrantes violentos” Instagram/@johncornyn

“Con profundas raíces en Texas y un historial probado de lucha por nuestro estado, John Cornyn prevé dar prioridad a los texanos, porque este es su hogar y siempre lo será“, destaca el sitio web de su campaña.

La relación entre John Cornyn y Donald Trump

Pese a mostrarse con Trump en varias oportunidades, en los últimos años su vínculo cambió. En 2020, Cornyn comparó su relación con el presidente como la de “las mujeres que se casan pensando que el esposo va a cambiar y no termina bien”.

En 2021, mostró su rechazo al asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de ese año. “Fue horrible e indignante. Quienes planificaron y participaron en la violencia de ese día deben ser procesados ​​con todo el peso de la ley", dijo desde su cuenta de X.

Cornyn rechazó el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero X/@JohnCornyn

En ese contexto, Trump anunció el 19 de mayo que para la segunda vuelta respaldaba a Ken Paxton, fiscal general de Texas. “Es un verdadero guerrero MAGA que siempre ha cumplido y seguirá haciéndolo en el Senado de los Estados Unidos”, escribió en su cuenta de Truth Social sobre el candidato republicano.

Cornyn vs. Paxton: qué mostraban las últimas encuestas

Un sondeo realizado por Global Strategy Group y realizado entre el 6 y el 11 de mayo de 2026, reflejó que Cornyn estaba 12 puntos por debajo de Ken Paxton, que tenía el 52% de los votos.

Los temas que movieron el voto en contra de Cornyn fueron la preocupación por la dirección del país, la seguridad fronteriza, la inmigración y el nivel de apoyo a Donald Trump, más que cualquier legislación sobre el control de armas.