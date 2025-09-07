Temporada de escorpiones en Texas: los lugares favoritos de los escorpiones para hacer nidos en las casas

Con el fin del calor extremo y la llegada la humedad, comienza la temporada de escorpiones en Texas. Los avistamientos dentro de las casas cada vez son más frecuentes, al punto de que una vecina de Frisco decidió vender su propiedad. Para evitar infestaciones, es fundamental conocer sus lugares favoritos para hacer nidos y poder eliminarlos a tiempo.

¿Dónde hacen nidos los escorpiones en las casas?

Si bien se considera que el mayor nivel de actividad de los escorpiones en Texas se da entre julio y agosto, todavía los residentes se encuentran con estos arácnidos en sus casas. La gran forma de prevenirlos es eliminar aquellos lugares que pueden usar como refugio.

La escorpiones suelen buscan nido o refugio en zonas húmedas de las casas

Los escorpiones pueden ingresar a las viviendas por la noche en busca de alimento o de pareja, pero en caso de que busquen hacer un nido, elegirán en rincones de la casa más frescos, en donde el sol no eleva tanto la temperatura.

De acuerdo con Responsible Pest Control, compañía especializada en el control de plagas, suelen hibernar o anidar en:

Grietas y hendiduras del hogar

Materiales de jardinería o maleza

Escombros y pilas de madera o leña

Cercas o alrededores de las casas

En declaraciones a WFAA, Ashley Morgan-Olvera, directora de Investigación y Educación en el Instituto de Especies Invasoras de Texas, explicó que hay una gran presencia de estos arácnidos en Texas, especialmente de noche, porque sus crías comienzan a nacer.

“Las temperaturas están bajando y están teniendo su última temporada de cría antes del invierno”, apuntó.

Una mujer decidió vender su casa en Texas por la presencia de escorpiones

Originaria de Chicago, Illinois, Tanesha Jones no logró acostumbrarse a ver tantos escorpiones en su hogar y, tras una ardua lucha, decidió vender su casa en la ciudad de Frisco, al norte de Texas.

“Compré una casa nueva y me mudo. No puedo soportarlo”, manifestó en un reportaje de CBS sobre la presencia de estos animales en su hogar. Y explicó: “Normalmente, veo uno o dos a la semana. Como soy de Chicago, no estoy acostumbrada a este tipo de cosas... ¡Dios mío!”.

A pesar de que colocó trampas adhesivas para combatirlos, la mujer decidió vender su casa Captura video CBS

De acuerdo con Morgan Olvera, los escorpiones que visitan la casa de Jones son de corteza rayada, originarios de Texas, y miden entre seis y un centímetro de largo. Si bien se trata de ejemplares venenosos, no son letales. Solo buscan alimentarse de arañas, hormigas y otras plagas.

La vecina de Frisco señaló que atrapó varios con trampas adhesivas en las puertas de su hogar, como en la entrada y el acceso al garaje. "Entran, se quedan atascados y mueren”, describió.

A pesar de combatirlos, Jones no disfrutó mucho esta bienvenida a Texas y decidió irse. “Me mudo. Pueden quedárselos. No podemos vivir aquí juntos, solo hay espacio para uno”, apuntó.

¿Qué tan peligrosos son los escorpiones en Texas?

De acuerdo al Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD, por sus siglas en inglés), los escorpiones cuentan con una cola segmentada que termina en una glándula venenosa con un aguijón y el único riesgo que presentan son sus picaduras, similares a las de una abeja.

Texas no cuenta con ejemplares de escorpiones peligrosos para la salud Freepik - Freepik

“La picadura de un escorpión causa dolor e inflamación local, pero generalmente no es grave, salvo en casos raros de alergia, en los que se debe buscar atención médica", explica el departamento.

Y es que, si bien existen 1500 especies conocidas de escorpiones, solo entre 25 y 30 representan una amenaza letal para los humanos. Aun así, no existen especies de escorpión peligrosas para la salud en Texas.