Hasta el 30 de abril: los profesionales que podrían perder su licencia en Texas por una nueva norma

Las autoridades en Texas aprobaron el martes una nueva regla administrativa que comenzará a regir a partir de mayo y podría afectar a miles de migrantes. Después del 30 de abril, los solicitantes deberán presentar pruebas de presencia legal en Estados Unidos para obtener o renovar licencias ocupacionales reguladas por el estado. En caso de no cumplir el requisito, podrían ver suspendido o denegado su permiso.

Los profesionales que podrían perder su licencia en Texas por una nueva norma

La Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) aprobó el martes 24 de marzo una nueva norma. La medida se enmarca en un contexto de mayor control sobre la elegibilidad para licencias ocupacionales en el estado.

La medida de la TDLR afectaría a aproximadamente 18.000 licencias profesionales en Texas Freepik - Freepik

Con esta nueva regulación, trabajadores de cualquier profesión, desde electricistas y cosmetólogos hasta terapeutas de dislexia y criadores de perros, podrían ver restringido el acceso a nuevas licencias o enfrentar dificultades para renovarlas.

Según un análisis de Univision, la mayoría de los profesionales afectados por la medida son:

Electricistas

Contratistas

Conductores comerciales

Peluqueros y barberos

Cosmetólogos

Se trata de una medida que impactaría en aproximadamente 18.000 licencias (el 2% del total) que no están vinculadas a un número de Seguro Social.

Durante la jornada en la que se votó la medida, varias personas se presentaron para pedir que no se aprobara. Según The Texas Tribune, argumentaron que perjudicaría la economía del estado, impulsaría a las personas a trabajar sin licencia y debilitaría la supervisión estatal.

Además, en el proceso de evaluación, la propuesta recibió 450 comentarios sobre la norma; de ellos, todos menos 28 estaban en contra.

La portavoz de la TDLR, Caroline M. Espinosa, aseguró que “garantiza prácticas consistentes y seguras en todos los programas”. La funcionaria expresó luego que también “fortalece la capacidad para identificar y prevenir el fraude, la explotación laboral y la trata de personas”.

De esta manera, la TDLR se suma a otras tres agencias que procedieron con cambios similares:

El Departamento de Seguridad Pública ( DPS , por sus siglas en inglés) dejó de emitir licencias públicas a muchos no ciudadanos.

( , por sus siglas en inglés) dejó de emitir licencias públicas a muchos no ciudadanos. El Departamento de Vehículos Motorizados ( TxDMV , por sus siglas en inglés) impuso nuevos y estrictos requisitos de identificación con foto para el registro de vehículos.

( , por sus siglas en inglés) impuso nuevos y estrictos requisitos de identificación con foto para el registro de vehículos. La Oficina del Secretario de Estado buscó a no ciudadanos registrados para votar. En ocasiones, identificó erróneamente a estadounidenses como posibles inmigrantes indocumentados.

La medida de Texas para dejar de otorgar licencias profesionales a los migrantes que no puedan presentar pruebas de presencia legal está en línea con acciones similares tomadas por el gobernador Greg Abbott Imagen compuesta

Inmigración en Texas: a quién afectaría la nueva norma

La nueva regulación llevaría a miles de migrantes que no cuentan con comprobante de presencia legal a perder sus licencias.

De acuerdo con un informe del American Immigration Council, aproximadamente el 17,8% de los residentes del estado nacieron en el extranjero. Además, el 12% de los habitantes nacidos en Estados Unidos viven con al menos un padre inmigrante.

La comunidad migrante representa el 22,2% de la fuerza laboral de Texas y contribuye a la economía estatal de diversas maneras.

Los extranjeros constituyen el 32,2% de los emprendedores, el 29,8% de los trabajadores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y el 22,4% de las enfermeras en el estado.

Del total, aproximadamente dos millones son indocumentados, y pagan un estimado de 13.800 millones de dólares en impuestos. En ese sentido, la mayoría de las personas de este grupo trabajan en:

Construcción: 26,6%.

26,6%. Agricultura : 16,7%.

: 16,7%. Servicios de arte, entretenimiento, hostelería y alimentación : 14,5%.

: 14,5%. Servicios generales : 13%.

: 13%. Fabricación: 10,8%.

Los migrantes que aún podrán tramitar las licencias ocupacionales

Si bien la medida afecta a gran parte de la población extranjera, no todos los migrantes se verán perjudicados. Los solicitantes deberán presentar documentos como visas de inmigrante o tarjetas de residencia para demostrar su estatus legal antes de recibir sus credenciales.

Durante el año fiscal 2025, la agencia emitió más de 1 millón de licencias individuales y comerciales.

Después del 30 de abril, quienes cuenten con un estatus migratorio legal y tengan comprobantes de su presencia aún podrán solicitar las licencias.

“Las normas propuestas no imponen un requisito de ciudadanía. Las personas que no son ciudadanos estadounidenses aún pueden ser elegibles para obtener la licencia si cumplen con los criterios de elegibilidad”, detalló el abogado de la comisión, Derek Burkhalter.