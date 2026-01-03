“Texas y el mundo están mejor gracias a su captura”: la reacción de Greg Abbott tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela

Tras la rueda de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde anunció la detención de Nicolás Maduro y su esposa en Venezuela, Greg Abbott respaldó las acciones del mandatario norteamericano. “Texas y el mundo están mejor gracias a su captura”, expresó el gobernador a través de un mensaje en sus redes sociales.

Greg Abbott celebra la detención de Donald Trump

Por medio de su cuenta de X, el republicano sostuvo inicialmente: “Maduro es un narcoterrorista acusado formalmente. Su operación de tráfico de drogas costó la vida de muchos estadounidenses. Su liberación de miembros de la pandilla Tren de Aragua de las prisiones de Venezuela aterrorizó a comunidades estadounidenses y mató a mis compatriotas texanos".

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró la captura de Nicolás Maduro X/@GregAbbott_TX

Además de festejar la captura de Maduro, felicitó al presidente estadounidense por la operación militar. “Texas y el mundo están mejor gracias a su captura. Que Dios bendiga a nuestro ejército de los Estados Unidos y a su comandante en jefe, Donald Trump”.

Cómo fue el operativo de EE.UU. en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro

Fuerzas estadounidenses detuvieron este sábado al líder Venezuela y lo sacaron del país en medio de intensos bombardeos, anunció Trump, quien dijo que Estados Unidos “gobernará” la nación petrolera hasta que haya una transición “pacífica”.

(De izq. a der.) El director de la CIA, John Ratcliffe; el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio; y el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, escuchan al presidente de EE. UU., Donald Trump, dirigirse a los medios durante una conferencia de prensa en su club Mar-a-Lago el 3 de enero de 2026 en Palm Beach, Florida afp - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Tras los ataques en Caracas y otras regiones de Venezuela que duraron una hora y que Trump siguió de cerca como un “show televisivo”, el mandatario estadounidense develó sus planes para el país que alberga las mayores reservas de crudo del planeta. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, dijo durante rueda de prensa de este sábado desde Mar-a-Lago.

Trump dijo que EE.UU. tomaría el control del petróleo en Venezuela

En ese sentido, indicó que permitirá que las petroleras estadounidenses entren a Venezuela para explotar sus yacimientos. “Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”, dijo.

También advirtió que si fuese necesario, las fuerzas estadounidenses estaban listas para ejecutar una segunda oleada de ataques, “mucho mayor”, para impedir que el círculo de Maduro siga en el poder.

Antes del inicio de la conferencia de prensa, Trump publicó una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras, en el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima. Aseguró que el venezolano responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo.