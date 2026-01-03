Uno por uno, los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en EE.UU.
El líder de Venezuela y su esposa fueron detenidos y capturados por fuerzas norteamericanas para enfrentar una serie de acusaciones, incluyendo conspiración narcoterrorista y posesión de armamento, tras una intensa operación militar
- 3 minutos de lectura'
Nicolás Maduro, líder de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, han sido capturados por Estados Unidos y enfrentan una serie de graves acusaciones en el Distrito Sur de Nueva York. Los cargos detallan una compleja red criminal que vincula a Maduro con delitos de alto impacto, marcando un giro sin precedentes en la relación entre ambos países y la política regional. La detención se produce tras operaciones militares estadounidenses en territorio venezolano, según lo anunciado por el presidente Donald Trump.
Los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos
Específicamente, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha imputado a Nicolás Maduro por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pam Bondi, una funcionaria estadounidense, afirmó que Maduro y Flores “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, agradeciendo al presidente Trump por su liderazgo y a las “valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, según su tuit.
El presidente estadounidense Donald Trump fue quien declaró el éxito de la operación, afirmando que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país”. Trump justificó la acción al señalar: “Nos quitaron nuestros derechos petroleros. Teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas. Y queremos recuperarlo”, describiendo la operación como “un buen plan” y “brillante”.
Detención de Nicolás Maduro: el operativo militar en Venezuela
Los ataques militares se registraron durante la madrugada en varias ciudades venezolanas. Se reportaron fuertes estruendos y explosiones en Caracas, La Guaira e Higuerote, con objetivos estratégicos como la base aérea La Carlota. CNN informó explosiones a la 1.50 y 02.38 hs en la capital, dejando zonas sin electricidad. En respuesta, la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió “una prueba de vida” de Maduro y anunció la implementación de un decreto de estado de excepción. Por su parte, Nicolás Maduro calificó la acción estadounidense de “gravísima agresión” y declaró el estado de emergencia en el país.
Otros funcionarios estadounidenses reforzaron la postura de Washington. Un senador citó al secretario de Estado, Marco Rubio, afirmando que no se planearon más ataques y que Maduro fue detenido bajo orden de arresto para enfrentar cargos. El subsecretario Christopher Landau declaró: “El tirano se ha ido. Finalmente, enfrentará la justicia por sus crímenes”.
En tanto, la comunidad internacional reaccionó de manera dividida: el presidente argentino Javier Milei celebró que “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, mientras que el presidente colombiano Gustavo Petro “repudió los ataques” y anunció la movilización del Ejército a la frontera, urgiendo a la OEA y la ONU a reunirse para tratar la situación. Funcionarios anónimos revelaron a CBS que Trump había autorizado ataques terrestres días antes de la operación, lo que confirma una planificación de larga data para la intervención.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
