Tiroteo en un supermercado Kroger de Houston, Texas, deja a dos hombres en estado crítico

Dos hombres permanecían en estado crítico la noche de este miércoles luego de un tiroteo registrado dentro de un supermercado Kroger en Cypress, una zona al noroeste de Houston, Texas. El hecho ocurrió alrededor de las 2:50 p.m. en la tienda ubicada en el bloque 20300 de Cypresswood Drive, según confirmaron agentes del Harris County Precinct 4 tras responder a un reporte de tirador activo. Uno de los dos hombres fue detenido como sospechoso, mientras el otro fue trasladado en helicóptero a un hospital; ambos permanecen internados.

Cómo respondieron los agentes al llegar al supermercado

Los agentes llegaron a la tienda en menos de dos minutos y detuvieron al sospechoso, quien había recibido un disparo en el cuello y también fue trasladado en helicóptero a un hospital. Dentro del local, los agentes localizaron a un segundo hombre con múltiples heridas de bala, evacuado de la misma forma.

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del comercio y descartaron que hubiera otra persona prófuga vinculada al hecho. No se reportaron heridos entre otros clientes ni riesgo para la comunidad por el momento.

Por qué las autoridades investigan una disputa entre los dos hombres

Según información preliminar, el hecho se originó en una disputa doméstica entre ambos hombres, aunque las autoridades no precisaron el tipo de vínculo entre ellos. Las identidades no fueron divulgadas y el motivo exacto de la confrontación continúa bajo investigación.

Tiroteo en un supermercado de Texas @Pct4Constable

“Los investigadores de violencia familiar de nuestra oficina continúan investigando las circunstancias que rodean el incidente. Se presentarán cargos apropiados una vez finalizada la investigación”, informaron fuentes oficiales al caso. “La víctima baleada por el sospechoso se encuentra en estado grave y fue trasladada en Life Flight”, agregaron.

Kroger confirmó que la tienda, ubicada en Cypresswood Drive, permanecerá cerrada varias horas (posiblemente durante toda la jornada) mientras dure el operativo policial, y anunció que ofrecerá contención psicológica a sus empleados.

La identidad de los dos hombres, así como una actualización sobre su estado de salud, no habían sido confirmadas al cierre de esta nota. La investigación permanece activa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.