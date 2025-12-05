Triunfo para Trump en Texas: Abbott celebra el fallo supremo que valida su mapa electoral para 2026

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo favorable para Donald Trump, de cara a las elecciones legislativas de 2026. En específico, aprobó el nuevo mapa electoral de Texas impulsado por el presidente republicano y el gobernador Greg Abbott, luego de un bloqueo impuesto por presunta manipulación racial.

Los detalles del aval de la Corte Suprema al mapa electoral de Abbott y Trump en Texas

Según detalló Court House News, el máximo tribunal estadounidense respaldó la estrategia de Trump para asegurar ventajas en la Cámara de Representantes y permitió que se mantuviera el mapa legislativo aprobado por Texas. La orden, emitida sin firma, reprendió al tribunal de primera instancia por haber anulado el diseño estatal en un momento considerado demasiado cercano al ciclo electoral.

El máximo tribunal emitió una orden sin firma que reprendió al tribunal de primera instancia por haber anulado el diseño estatal en un momento considerado demasiado cercano al ciclo electoral AP Foto/Alex Brandon

El fallo sostuvo que los magistrados locales “se entrometieron en una campaña primaria activa”, lo que alteró lo que la mayoría conservadora definió como “el frágil equilibrio federal-estatal” en materia de elecciones.

En los votos disidentes, la jueza Elena Kagan cuestionó duramente a sus colegas por invalidar la revisión completa que había realizado el tribunal inferior. La magistrada criticó que la Corte Suprema se basara únicamente “en un expediente frío leído durante un fin de semana festivo”, al considerar que ello significaba un desdén hacia la meticulosa labor realizada por los jueces federales.

“Hoy, esta orden menosprecia el trabajo de un tribunal que hizo todo lo que se podía pedir para resolver el asunto correctamente”, afirmó Kagan en el texto de disidencia, al que se sumaron Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. También advirtió que el resultado afectaría a “millones de texanos” asignados a distritos nuevos “en función de su raza”.

Por su parte, Greg Abbott celebró en su cuenta de X el fallo judicial: “Texas es oficial y legalmente más republicano”. En esa misma línea, completó: “Los nuevos mapas armonizan mejor nuestra representación en Washington D. C. con los valores de Texas”.

Por qué es un fallo clave: la batalla judicial por el mapa electoral de Texas y la presión del calendario electoral

La disputa por los distritos escaló rápidamente. Un panel de jueces federales invalidó en noviembre la cartografía de 2025 tras considerar que la advertencia del Departamento de Justicia había conducido a un rediseño discriminatorio. Texas apeló de inmediato ante la Corte Suprema y acusó a los demandantes de convertir el proceso judicial en un “arma de guerra política”.

Un panel de jueces federales había invalidado la cartografía de 2025 en noviembre, tras considerar que el rediseño era discriminatorio, lo que llevó a Texas a apelar inmediatamente ante la Corte Suprema Archivo

El juez Samuel Alito concedió una suspensión administrativa que restituyó temporalmente el mapa republicano, mientras el tribunal analizaba si debía aplicarse en las elecciones de 2026.

Esa decisión fue clave, porque Texas ya se acercaba a su fecha límite: el plazo de presentación de candidaturas vence el 8 de diciembre, lo que dejaba poco margen para adoptar nuevamente el mapa de 2021, donde 37 de los 38 distritos diferían del plan aprobado en 2025.

El Estado de la Estrella Solitaria argumentó que reiniciar el proceso bajo los viejos límites territoriales resultaba “imposible” en términos prácticos debido a la magnitud del territorio, la cantidad de condados afectados y la compleja red de votantes involucrados.

Las organizaciones de derechos civiles presionaron en sentido inverso, según explicó Court House News. En ese sentido, advirtieron que Texas no podía escudarse en las dificultades logísticas para justificar una cartografía que, según alegaron, vulneraba la Constitución.

“Retornar al statu quo no representa una carga sustancial cuando están en juego los derechos de los votantes sujetos a manipulación racial”, señalaron.

También remarcaron que la administración Abbott podría haber evitado ese conflicto si hubiera respetado la ley en lugar de adoptar lineamientos federales que, a su juicio, perjudicaban a las comunidades no blancas.

Los argumentos de la Corte Suprema: Texas tendrá nuevos mapas

Kagan enfatizó que el tribunal inferior había “marchado de manera metódica” a través de todo el expediente, al evaluar testimonios, pruebas y declaraciones, mientras que la Corte Suprema no aportó fundamentos para imponer su visión del caso.

El fallo fijó el rumbo inmediato: el mapa republicano de 2025 regirá en las elecciones de 2026, dando a Trump y Abbott la estructura electoral que buscaban consolidar X (@GregAbbott_TX)

La magistrada aseguró que la decisión abría la puerta a que cualquier estado impusiera mapas ilegales con solo aprobarlos un año antes de los comicios. “Eso no puede ser la ley, excepto que hoy lo es”, escribió.

Alito, en una opinión concurrente a la que se sumaron Clarence Thomas y Neil Gorsuch, afirmó que la motivación del mapa era “ventaja partidaria pura y simple”. También sostuvo que el tribunal inferior aplicó un estándar equivocado al no exigir a los demandantes que presentaran una alternativa viable que demostrara que los objetivos políticos podían alcanzarse sin recurrir a criterios raciales.

“Aunque los expertos de los demandantes podían haber producido fácilmente un mapa así, no lo hicieron”, afirmó.