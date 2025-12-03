Ola de frío en Texas: cuánta nieve se espera y a cuánto bajarán las temperaturas esta semana

Una masa de aire polar avanzará desde las planicies del norte y creará las condiciones para una semana marcada por un descenso brusco de temperaturas y episodios de nieve en distintos puntos del Panhandle de Texas. Este panorama abre la posibilidad de nevadas en zonas específicas y de un ambiente gélido que se profundizaría entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, según detalló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Dónde caerá nieve en Texas y cómo avanzará el sistema de aire polar

Los organismos meteorológicos indicaron que la mayor probabilidad de nieve se concentra en el oeste y sudoeste del Panhandle, donde los modelos mostraron un patrón favorable para la formación de bandas estrechas de precipitación.

La mayor probabilidad de nieve se concentra en el oeste y sudoeste del Panhandle NWS

Este tipo de configuraciones suele generar contrastes pronunciados: mientras una franja puede recibir acumulaciones de nieve notorias, las áreas cercanas experimentan apenas un polvo superficial. En su análisis, el NWS de Amarillo señaló que la confianza en los pronósticos permaneció en niveles bajos a moderados, debido a que la ubicación final de las bandas nevadas resultó difícil de precisar.

Los cálculos iniciales apuntaron a que los sectores más expuestos podrían alcanzar entre una y dos pulgadas (2,5 a cinco centímetros) en un lapso reducido.

El resto del Panhandle tendría acumulaciones de 0,25 a 0,75 pulgadas (0,6 a 1,9 centímetros) cuando el evento concluya.

Las zonas sin influencia directa de las bandas intensas verían menos de una pulgada (2,5 centímetros).

El NWS explicó que la precipitación comenzará en el norte del área durante la mitad o el final de la tarde del miércoles, para luego extenderse hacia el sur con el correr de la noche. Esa propagación marcaría el inicio de un periodo de inestabilidad que persistiría hasta las primeras horas del jueves.

La salida del sistema permitiría que la nieve se disipe desde el norte hacia el sur a lo largo de la madrugada, con el evento finalizado en casi todo el territorio hacia media mañana.

Bajan las temperaturas en el Panhandle de Texas

El avance del frente frío definirá un cambio brusco en el ambiente. La irrupción del aire polar no solo permitirá la aparición de la nieve, sino que también provocará que los valores desciendan a niveles invernales, especialmente durante la noche. El NWS de Amarillo anticipó mínimas que oscilarían en los 20°F (−6°C), mientras que la sensación térmica podría hundirse hasta los "teens Fahrenheit", es decir, valores cercanos a los 13°F (−10°C).

La irrupción del aire polar provocará un descenso de los valores nocturnos hasta mínimas que oscilarán en los 20°F (−6°C) NWS

Este escenario nocturno dará paso a un jueves en el que el amanecer presentará condiciones gélidas. El organismo recomendó abrigo extremo para quienes deban salir temprano, ya que el viento del norte intensificará la percepción de frío. Durante el día, las temperaturas no ascenderán demasiado, afectadas por el aire helado que descienda sobre las planicies.

En el sector de Lubbock, más al sur, el NWS señaló que el frente también modificará las temperaturas, aunque con características diferentes. Allí, las marcas máximas previstas alcanzarán los 50°F (10°C) en el extremo norte del área y se acercarán a los 60°F (15,5°C) en los sectores más australes.

La mañana del jueves tendrá una chance reducida de precipitaciones ligeras, con escasas probabilidades (alrededor del 30%) de que se presente una tenue nevada en el suroeste del Panhandle. En caso de registrarse, la acumulación no pasaría de una capa casi imperceptible.

El mapa de las temperaturas mínimas esperadas las próximas 24 horas NWS

Qué se espera del clima para los próximos días en Texas

Una vez que el sistema invernal se mueva hacia el este, las condiciones tenderán a estabilizarse. Las proyecciones mencionadas por el NWS de Amarillo destacaron que el tránsito hacia un flujo del noroeste en niveles superiores favorecerán un fin de semana más agradable, con ausencia casi total de precipitaciones.

Esa estabilidad abrirá paso a un repunte térmico marcado, con máximas que regresarían a los 50°F (10°C) a partir del sábado y que podrían acercarse a los 60°F (15,5°C) durante la semana siguiente.

El NWS de Lubbock coincidió en este diagnóstico y subrayó que, más allá de la breve ventana de inestabilidad durante la madrugada del jueves, el patrón dominante será estable. Los cielos más despejados y el descenso de la humedad permitirán una recuperación progresiva de las temperaturas, que volverán a ubicarse en rangos habituales para la época.