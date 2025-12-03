En California: la orden que buscaba a los inmigrantes y enfrenta a Gavin Newsom con el ICE y la CBP

El condado de Los Ángeles debía votar este martes una ordenanza que limitar el poder de los agentes federales, al impedir que cubran su rostro o eviten identificarse durante los procedimientos. La propuesta fue tratada en la reunión de la Junta de Supervisores y, finalmente, fue rechazada. Luego de que ambas partes expusieran sus argumentos, el consejo decidió no aprobar la propuesta 8 a 4, con tres miembros del consejo ausentes, informó Los Angeles Times.

Qué decía la ordenanza rechazada que buscaba limitar el uso de máscaras en agentes federales en Los Angeles

La iniciativa, presentada por las supervisoras Hilda Solís y Janice Hahn, surge luego de varias semanas en las que residentes informaron encuentros con oficiales que realizaban operativos sin portar identificación visible o con el rostro cubierto, lo que generó dudas sobre la legitimidad de los procedimientos.

De acuerdo con la ordenanza propuesta por las supervisoras, varios residentes de Los Angeles denunciaron operativos que involucran a agentes del ICE y la CBP enmascarados Archivo

“Nunca pensé que llegaría el día en que una fuerza policial federal enmascarada y anónima invadiría nuestros vecindarios. Atacan a las personas por su color de piel o su idioma, y ​​obligan a hombres y mujeres a subir a camionetas sin identificación a punta de pistola”, aseguró Hahn en el comunicado oficial. “Así es como opera la policía secreta de un autoritario”, agregó.

Según la propuesta, la ordenanza alcanza a agentes locales, estatales y federales, incluidos aquellos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El texto establece que cualquier funcionario que interactúe con la comunidad deberá contar con una identificación visible que indique su nombre o número de placa y la agencia a la que pertenece.

“Si esto implica una pelea con el gobierno federal, creo que vale la pena. No podemos rendirnos ahora y debemos hacer que esto se apruebe en Estados Unidos”, enfatizó Hahn.

Los agentes del ICE utilizan máscaras para cubrirse la cara en ciertos operativos Captura Univisión

Por qué es importante esta ley para impedir el rostro cubierto de agentes: ¿hay excepciones?

La iniciativa surge en un contexto en el que múltiples vecinos informaron que personas en vehículos sin distintivos, vestidas de civil o con equipo táctico habían realizado intervenciones en junio de 2025. Parte de estos operativos coincidieron con acciones migratorias en el área, lo que generó inquietud entre familias que no lograban confirmar si quienes actuaban eran agentes autorizados o individuos ajenos a las instituciones de seguridad.

Para las supervisoras que presentaron la ordenanza, la falta de identificación clara en operativos genera riesgos. “Ningún oficial del orden público debería tener permitido ocultar su identidad o esconderse tras una máscara mientras opera en nuestros vecindarios, ni el ICE ni nadie”, aseguró Horvath.

En esa misma línea, agregó: “En el condado de Los Ángeles, la transparencia no es opcional, y ninguna agencia puede operar en la sombra para aterrorizar a nuestros residentes”.

La propuesta detalla excepciones puntuales en las que sí se permite el uso de coberturas faciales:

Equipos de protección para incendios, exposición a humo o sustancias.

Mascarillas de tipo médico.

Operaciones encubiertas autorizadas por la agencia correspondiente.

La propuesta establece algunas excepciones para operativos encubiertos autorizados o en cuestiones de protección Ethan Swope - FR171736 AP

La respuesta estatal: el antecedente de la SB 627 firmada por Gavin Newsom

El documento enviado por las supervisoras en Los Angeles establece dos obligaciones principales:

La prohibición de que agentes oculten su rostro o utilicen elementos que impidan su identificación durante interacciones con el público.

La necesidad de portar una credencial visible con información básica y la institución a la que pertenece cada funcionario.

Esto coincide con la implementación de una ley estatal aprobada en septiembre por el gobernador Gavin Newsom. La SB 627, impulsada por el senador Scott Wiener, prohíbe también el uso de coberturas faciales a agentes de todos los niveles durante procedimientos oficiales en California, salvo en situaciones específicas definidas en la norma.

El texto estatal establece que las agencias deben contar con políticas escritas antes de julio de 2026 para regular el uso de cualquier tipo de máscara en sus operaciones. También incorpora sanciones administrativas e incluso penales en caso de incumplimiento deliberado, además de mecanismos de compensación económica cuando se produzcan abusos mientras un oficial oculta su rostro.

Al igual que la ordenanza propuesta por el condado de Los Ángeles, la ley estatal prevé excepciones para operaciones encubiertas, intervenciones tácticas y circunstancias ambientales que requieran protección especializada.