Rebelión en Texas: quién es el juez que “traicionó” a Greg Abbott y a Donald Trump con los mapas electorales

El juez federal Jeffrey V. Brown bloqueó el nuevo mapa electoral de Texas, que había sido diseñado para reforzar el dominio del partido rojo en el Congreso de cara a las elecciones legislativas 2026. La decisión del magistrado, con pasado republicano y vínculos directos con Greg Abbott y Donald Trump, desató una batalla legal en los tribunales.

Los detalles del fallo que bloqueó el nuevo mapa electoral de Abbott en Texas

La decisión que desató la crisis se basó en un documento de 160 páginas divulgado el martes. En ese texto, Jeffrey V. Brown sostuvo que la Legislatura de Texas elaboró un rediseño de los distritos “con evidencias sustanciales” de que se utilizó la raza como eje para manipular la representación política.

La resolución, según ABC News, impidió que el estado pueda implementar el nuevo mapa para las elecciones legislativas de 2026.

El dictamen desbarató el plan promovido por Donald Trump para ampliar la ventaja republicana, una estrategia que buscaba consolidar hasta cinco escaños adicionales para el Partido Republicano en la Cámara de Representantes Associated Press

El dictamen generó un sacudón político porque desbarató el plan promovido por Donald Trump para ampliar la ventaja republicana en la Cámara de Representantes. Según The Houston Chronicle, la estrategia buscaba consolidar hasta cinco escaños adicionales para el Partido Republicano.

El encargado de bloquear el mapa no fue un juez de origen demócrata ni un opositor a Abbott, sino alguien que el propio gobernador impulsó y elogió durante años.

Quién es Jeffrey V. Brown, el juez prohibió el rediseño congresional Abbott y Trump

Brown, de 55 años y nombrado al cargo por Donald Trump durante su primer mandato, desarrolló parte de su carrera bajo el ala de Abbott, cuando el ahora gobernador era juez de la Corte Suprema de Texas en la década de 1990. Entonces, acababa de graduarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston.

En 2001, fue nombrado como juez del 55º Tribunal de Distrito de Texas por parte del entonces mandatario estatal Rick Perry, que lo designó en 2007 para el Tribunal de Apelaciones del 14° Distrito de Texas.

En 2013, pasó a la Corte Suprema estatal, donde permaneció hasta que en 2019 Trump lo eligió como juez federal.

Abbott celebró públicamente su designación. “Aplaudo al presidente Trump por nominar a Jeff Brown”, expresó, según consignó The Houston Chronicle. Además, destacó su “aguda mente jurídica” y su “compromiso con la Constitución y el Estado de derecho”.

La atención de los medios se centró en que el juez Jeffrey V. Brown, quien bloqueó el mapa, fue nombrado al cargo por Donald Trump y desarrolló parte de su carrera bajo el ala del gobernador Greg Abbott txs.uscourts.gov

El antecedente entre Brown y Abbott por los mapas electorales

Años después, en 2023, Brown dictó un fallo contra Texas en otro litigio electoral: el magistrado impugnó los planes del condado de Galveston para rediseñar los distritos. Según Politico , el juez analizó que quedaban “licuados” los votos de la población latina y afroamericana.

Aquella decisión fue rechazada casi un año después por el pleno del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. y el gobernador Abbott ahora espera que pase “exactamente el mismo resultado” con este nuevo conflicto.

En este caso, Brown sostiene que el rediseño de las circunscripciones tenía un origen explícito: una solicitud del Departamento de Justicia bajo la presidencia de Trump basada “enteramente en la composición racial” de cuatro distritos en manos demócratas.

De esa manera, el juez concluyó que la Legislatura actuó fuera de los límites impuestos por la ley federal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que prohíben el uso predominante de la raza para diluir el poder electoral de las minorías.

Greg Abbott reaccionó con dureza a la decisión, al afirmar que el juez Brown cometió un “grave error de juicio” AP Foto/Alex Brandon

La reacción de Greg Abbott: del elogio a Brown al ataque directo

Greg Abbott reaccionó con dureza contra quien alguna vez fue su aliado jurídico. Durante una entrevista con Sean Hannity, citada por Houston Chronicle, calificó la decisión como “una grave equivocación” y adelantó que el estado ya acudió a la Corte Suprema para revertirla.

Para el gobernador del Estado de la Estrella Solitaria, la decisión fue un “grave error de juicio” y aseguró que la Corte Suprema de Justicia le dará la razón. Asimismo, insistió en que no existe evidencia de manipulación racial y aseguró que los legisladores solo buscaron maximizar sus ventajas políticas.