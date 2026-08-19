Vive en Houston y recibió una multa migratoria de US$1,8 millones, pero se salvó

Una madre inmigrante que vive en Houston recibió el 9 de julio una multa migratoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por 1.820.352 dólares y tuvo alrededor de 30 días para responder. La mujer buscó asesoría legal, presentó una apelación y el 10 de agosto recibió un correo electrónico que confirmó la anulación y el cierre de su caso.

Qué hizo la inmigrante de Houston tras recibir una multa migratoria de US$1,8 millones

De acuerdo con Telemundo Houston, la mujer recibió una primera carta con la sanción y, por el monto que figuraba en el documento, inicialmente creyó que podía tratarse de una estafa. Ante la notificación del DHS, decidió consultar con una abogada de inmigración.

La mujer creyó inicialmente que la millonaria sanción podía tratarse de una estafa y buscó asesoría legal Captura de Telemundo Houston

La letrada revisó la documentación y confirmó que la comunicación era auténtica. La mujer debía actuar dentro de un período aproximado de 30 días, por lo que respondió al aviso con asistencia legal.

Después de esa primera respuesta, recibió dos alternativas para afrontar su situación. Una consistía en establecer un plan de pagos de aproximadamente US$3000 mensuales. La otra contemplaba salir de Estados Unidos junto con su familia mediante la opción de autodeportación. Sobre esto explicó que no podía afrontar las cuotas propuestas.

Cómo logró anular la multa migratoria de US$1,8 millones tras apelar ante el DHS

La mujer explicó que su situación migratoria incluía un trámite iniciado varios años antes de recibir la sanción. Desde 2021 mantiene un proceso relacionado con una visa U y, posteriormente, obtuvo un permiso de trabajo y un número de Seguro Social.

Con ayuda de su abogada, decidió apelar la multa. A partir de la apelación, su situación fue revisada. El 10 de agosto, la mujer recibió por correo electrónico el aviso de que su caso había sido anulado y cerrado, lo que dejó sin efecto el pago exigido.

Quiénes pueden recibir multas migratorias por una orden final de deportación en EE.UU.

Naimeh Salem, abogada de inmigración ajena al caso, explicó que estas multas pueden alcanzar a personas que tienen una orden final de deportación y no abandonaron Estados Unidos cuando el gobierno se los indicó.

La especialista señaló que la situación de cada persona requiere una revisión individual. Entre las circunstancias que pueden incidir mencionó la existencia de casos reabiertos, órdenes desestimadas u otras condiciones que permitan disputar la sanción.

Por ese motivo, Salem recomendó que quienes reciban una comunicación similar no la ignoren y recurran a asesoría legal para determinar cuáles son las alternativas disponibles de acuerdo con las características particulares de su situación.

CBP Home: cómo funciona la autodeportación y la condonación de multas migratorias

El DHS ofrece a ciertos inmigrantes la posibilidad de autodeportarse mediante la aplicación CBP Home y acceder a beneficios económicos y migratorios. Entre ellos, el organismo contempla la condonación de las multas civiles acumuladas por no abandonar Estados Unidos después de una orden final de deportación o de salida voluntaria.

Entre las alternativas que recibió figuraban un plan de pagos de unos US$3000 mensuales o salir de Estados Unidos con su familia Captura de Telemundo Houston

Además, quienes se registren para una salida voluntaria a través de la aplicación pueden recibir el viaje sin costo y un bono de salida de US$2600, según la información oficial actualizada por el DHS el 23 de junio.

El programa también establece que determinados participantes sin antecedentes penales pueden quedar temporalmente con menor prioridad para la detención y remoción por parte del ICE mientras preparan su salida.