Tiene 34 años y le implantaron un diente en el ojo para recuperar la visión: “Parecía ciencia ficción”

Brent Chapman, un hombre de 34 años, se sometió a una operación poco común con el objetivo de recuperar la visión en la ciudad de Vancouver, Canadá. Aunque el procedimiento “parecía ciencia ficción”, se trata de una técnica quirúrgica usual, que permite a muchas personas volver a ver.

Canadá: la operación ocular que le devolvió la vista tras dos décadas

El ciudadano oriundo de Vancouver perdió la visión a los 13 años cuando sufrió una reacción cutánea potencialmente mortal a un medicamento, conocida como síndrome de Stevens–Johnson. Sin embargo, pudo recuperarla gracias al implante de un diente en uno de sus ojos.

Así fue el proceso de operación ocular realizado en Vancouver @Dr.Maloney

A pesar de parecer algo insólito, esta compleja operación puede ayudar a restaurar la visión en pacientes con las formas más graves de ceguera corneal. Se trata de una antigua técnica descubierta en la década de 1960, por medio de la cual se implanta un diente con una lente en el ojo.

Paso a paso, cómo fue el procedimiento que le devolvió la visión a Brent Chapman

Según explicó el propio doctor que realizó la operación, Greg Moloney, cirujano ocular y oftalmólogo, los pacientes se conmocionan al escuchar la operación. La primera etapa de la intervención quirúrgica de dos pasos tuvo lugar en febrero, cuando a Chapman le extrajeron un diente.

El especialista extrajo uno de los dientes superiores, lo moldeó y aplanó para luego instalar la lente en su interior, algo así como una ventana transparente para la parte posterior del ojo. Meses después, el diente fue implantado temporalmente en la mejilla para que el cuerpo se adaptara.

El doctor Moloney fue el primero en realizar esta operación en Canadá @Dr. Maloney

Luego de despertarse, Chapman pudo ver los movimientos de la mano de inmediato, pero pasaron un par de meses para que su ojo sanara después de la cirugía y para que su visión se agudizara. “El doctor y yo nos miramos a los ojos, y fue muy emotivo. Hacía 20 años que no lo hacía. Me sentí muy eufórico. Fue fantástico”, expresó.

Los resultados de la operación que le cambiaron la vida

Esta compleja operación cambió para siempre la vida de Chapman: “Probamos unos anteojos y tuvimos un momento en el que pensé: ‘Vaya, ahora veo realmente bien’”. Por otro lado, expresó que la intervención quirúrgica es “muy importante” y fue un “gran paso” darlo, pero fue “lo correcto para mí”.

Los resultados de la operación ocular en Canadá fueron exitosos @Cortesía Ann

El doctor Moloney explicó que el paciente ahora tiene una capacidad visual de “20/40 o 20/30 en ese ojo”, aunque tiene algunos problemas con el deslumbramiento, por lo que usa gafas de sol. Sin embargo, afirmó que la cirugía le cambió la vida, ya que puede leer, caminar sin bastón y ha vuelto a jugar al baloncesto.

Aunque no todo es color de rosas, ya que la probabilidad de que Chapman conserve su nivel de visión actual en 30 años es de aproximadamente el 50%. Aunque el promedio general de los estudios de esta operación, es superior al 90%, el caso de este hombre es bastante particular.