Malas noticias para millones de residentes de Nueva York: así podrían aumentar los costos del seguro de salud en 2026

Los residentes de Nueva York destinan cientos de dólares para tener cobertura médica. Aunque para muchos estos precios ya son de por sí elevados, los costos del seguro de salud podrían aumentar en 2026. Así lo adelantó un estudio, que reveló que las diferentes compañías ya piden incrementos de hasta 38% en sus tarifas.

Nueva York: los seguros de salud podrían aumentar sus tarifas en 2026

Un informe de la organización sin fines de lucro Community Service Society (CSS) señaló que las compañías de seguro de Nueva York están solicitando tarifas más altas para 2026. En promedio, se trata de un aumento del 13%, lo que llevaría a los consumidores a pagar al menos US$1291 adicionales al año.

En promedio, el incremento de las tarifas de seguro médico podrían percibir un aumento del 13% Imagen de rawpixel.com en Freepik

“Las 12 aseguradoras del mercado individual de Nueva York solicitan aumentos que van desde el 1% en Emblem hasta un asombroso 38% de Independent Health. Estas solicitudes superan con creces las de las aseguradoras de otros estados”, enfatizó la organización.

De acuerdo al relevamiento de la CSS, así podrían incrementar las tarifas en cada compañía:

Emblem (Health Insurance Plan of Greater New York) solicita el menor aumento, de solo un 1%. Esto representa un incremento de US$170 por persona.

(Health Insurance Plan of Greater New York) solicita el menor aumento, de solo Esto representa un incremento de US$170 por persona. MVP Health Plan Inc . y la compañía Fidelis piden un incremento del 8%.

. y la compañía piden un incremento del MetroPlus Health Plan y la firma Anthem solicitan una suba del 10%.

y la firma solicitan una suba del Healthfirst PHSP y la compañía Capital District Physicians Health Plan tendría un aumento del 14% .

y la compañía tendría un aumento del . Oscar Insurance Corporation llevaría a cabo un incremento del 17% .

llevaría a cabo un incremento del . Highmark Western y Northeastern New York Inc. presentan subas del 24% .

y presentan subas del . Excellus Health Plan tendría un aumento del 25% .

tendría un aumento del . United Healthcare of New York pide una suba del 37% , lo que equivale a US$5226 más por persona al año.

pide una suba del , lo que equivale a más por persona al año. Independent Health Benefits Corporation podría tener el mayor incremento del 38%, lo que implicaría US$3440 más por cada persona de manera anual.

Si bien ya se conocieron los porcentajes solicitados, todavía se debe esperar a que esos aumentos reciban la aprobación.

Los incrementos de las aseguradoras de salud todavía deben ser aprobados Archivo

Los diferentes incrementos en los seguros médicos son impulsados por diferentes factores, como los aumentos en los precios hospitalarios, cuyos valores se espera que suban casi al doble de la tasa de inflación durante 2025-2026, según datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid citados por lohud.

Además, contemplarían los costos elevados de las compañías farmacéuticas para los medicamentos recetados y a nuevos tratamientos o servicios que se incorporan a la cobertura que deben garantizar las empresas.

La advertencia de Kathy Hochul sobre los seguros médicos en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, había advertido en junio pasado que la ley One Big Beautiful Bill Act, impulsada por la administración Trump y aprobada por el Congreso, podría tener consecuencias en los seguros de salud del estado.

“El proyecto de ley del Partido Republicano recortaría drásticamente la cobertura sanitaria de millones de neoyorquinos y aumentará los costos mensuales en cientos de dólares”, había alertado la mandataria estatal demócrata.

La gobernadora Hochul había advertido que la ley One Big Beautiful Bill Act afectaría los costos de los seguros médicos Imagen de sarcifilippo en Pixabay

En ese sentido, señaló que los cambios propuestos en Medicaid podrían dejar sin cobertura a 1,5 millones de residentes. “Lo he dicho varias veces y lo repito hoy: todos los neoyorquinos merecen acceso a atención médica de alta calidad, así de simple”, enfatizó.