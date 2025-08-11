Cuáles son los mejores estados para recibir atención médica en EE.UU.

Un estudio de 2025 reveló cuáles son los estados de EE.UU. que brindan los mejores y los peores servicios médicos. Los resultados demostraron que pagar más no siempre equivale a recibir atención de calidad.

Cuáles son los mejores estados de EE.UU. para recibir atención médica

WalletHub es una empresa de finanzas personales que el 28 de julio de 2025 publicó un análisis sobre la atención médica que reciben los estadounidenses en su país. El objetivo de esta investigación era establecer qué estados ofrecen un mejor servicio en relación con el precio y la calidad de la asistencia.

La calidad del servicio de salud que reciben los estadounidenses puede depender del estado en el que residen (Unsplash/National Cancer Institute)

Bajo estos criterios, WalletHub determinó que los 10 estados que ofrecen la mejor atención médica son:

New Hampshire

Rhode Island

Minnesota

Iowa

Massachusetts

Maine

Colorado

Dakota del Norte

Wisconsin

Dakota del Sur

El caso de New Hampshire fue analizado por los expertos para saber qué combinación de factores ocasiona que un estado brinde atención médica de calidad que impacte de forma positiva en sus habitantes.

Por ejemplo, los residentes de New Hampshire son quienes menos gastan al mes para cubrir con la prima de su seguro médico (la cantidad promedio en el estado es de US$470).

Para quienes pagan directamente con sus ahorros personales, la situación también fue favorable, porque New Hampshire ocupó la cuarta posición entre los estados más accesibles en este tipo de desembolso.

Además de los bajos costos, el Estado de Granito estuvo en los 10 primeros lugares de las categorías de más enfermeras y asistentes médicos por habitante. También fue la región con más centros de cuidado urgente per cápita.

No parece ser coincidencia que New Hampshire también fuera de los estados con menor prevalencia de enfermedades en las arterias coronarias, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2.

Cuáles son los peores estados del país para recibir atención médica

De acuerdo con el estudio de WalletHub, los estados que ocuparon las últimas 10 posiciones en el ranking de la mejor atención médica fueron:

Mississippi fue calificado como el peor estado para recibir servicios de salud (Unsplash/Justin Wilkens)

Mississippi

Alaska

Alabama

Georgia

Texas

West Virginia

Arkansas

Tennessee

Kentucky

Florida

Así como fue posible reconocer algunos patrones entre los estados con mejores servicios de salud, también se observaron similitudes entre los territorios que ocuparon las últimas posiciones.

Por ejemplo, West Virginia y Alaska fueron los estados en donde más pagan sus habitantes al mes para tener seguro médico. En West Virginia el precio fue tres veces mayor al de New Hampshire.

En cuanto al número de médicos por habitantes, Texas y Mississippi fueron de los estados con peores calificaciones. Lo mismo sucedió con Kentucky, Tennessee, West Virginia y Alabama, pero en la categoría de cantidad de dentistas per cápita.

Texas estuvo en último lugar en la categoría de porcentaje de habitantes que cuentan con un seguro médico, tanto entre los adultos de 19 a 64 años, como entre los niños de 0 a 18 años.

Los cuatro estados donde la mortalidad infantil es más alta son Mississippi, Arkansas, Alabama y Alaska. Esta cifra es tres veces mayor en Mississippi al compararla con el número de New Hampshire.

Por último, los cinco estados con mayor prevalencia de enfermedades cardiacas pertenecen también a las últimas 10 posiciones del ranking general: West Virginia, Kentucky, Arkansas, Alabama y Tennessee.

Qué criterios se utilizaron para clasificar a los estados

Para realizar esta investigación, WalletHub tomó en consideración tres factores claves: costos, acceso y resultados.

De acuerdo con expertos, la atención médica de calidad también debe ser accesible (Pexels/Jonathan Borba)

Los investigadores usaron 44 métricas relacionadas con dichos elementos (como precio de una consulta, tasas de mortalidad, etc.) para asignarles un valor del cero al 100. Con las calificaciones resultantes, los expertos sacaron un promedio para acomodar los estados en el ranking.

Chip Lupo, uno de los analistas del estudio, explicó que el mejor sistema de salud no es aquel que deja en bancarrota a sus pacientes, ni el que es tan barato que solo ofrece tratamientos ineficientes.

“Los mejores estados para la atención médica son aquellos que hacen que la atención de alta calidad sea asequible, además de brindar muchas opciones de médicos y hacer que el seguro sea fácilmente accesible”, concluyó Lupo.