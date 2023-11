escuchar

Las historias de amor o de reencuentros de familiares no son las únicas que emocionan a los lectores en la web. Recientemente, a un hombre en Estados Unidos le cambió la vida luego de ganar la lotería. Lo curioso de su experiencia es que él no sabía ni cuánto dinero recibiría, sino hasta que llegó a la sede del sorteo y descubrió que era acreedor de 100 mil dólares.

Se trata de Darrell Seawell, un residente de Knightdale, en Carolina del Norte. De acuerdo con un comunicado de prensa de la Lotería de Educación de ese estado, el hombre se emocionó hasta las lágrimas. “Tengo 69 años y, si nunca has visto llorar a un anciano, aquí me puedes ver”, expresó el afortunado ganador, y luego dijo: “Es una bendición”.

Como no podía ser de otra manera, Seawell sacó su teléfono celular y se apresuró a llamar a su esposa Evelyn. “A él le gusta mucho bromear, así que cuando me lo dijo por primera vez le dije: ‘Deja de jugar’”, sostuvo la mujer, según consignó Fox 8. “Entonces, lo escuché llorar y supe que no se trataba de un chiste”, agregó.

Darrell Seawell, de 69 años, ganó 100 mil dólares en la lotería en Carolina del Norte X (Twitter)/@nclottery

El hombre compró el boleto ganador en Mack’s Mart, una tienda de abarrotes situada en Knightdale Boulevard en Knightdale. De acuerdo con el medio, luego de las retenciones por impuestos estatales y federales, se llevó a casa poco más de 71.000 dólares, los cuales planea depositar en el banco.

Así como Seawell ganó 100 mil dólares, otras siete personas también resultaron afortunadas y acudieron a reclamar el premio.

Historias como la del hombre de Carolina del Norte son frecuentes en Estados Unidos, donde, durante años, millones de personas juegan semanalmente a la lotería con la esperanza de resultar ganador algún día. A mediados de octubre, otra persona tomó una decisión que le cambió la vida cuando se detuvo en Virginia a comprar un sándwich de pollo y un café.

Mientras que Carlos Gutierrez esperaba por su orden en un local de comida en Fairfax, compró un ticket de Powerball. Al día siguiente, en su camino al trabajo, frenó en el mismo lugar para revisar el billete de lotería cuando descubrió que se había hecho acreedor de un millón de dólares en el sorteo de la noche anterior.

El hombre se ganó US$1 millón de dólares en Powerball Lotería de Virginia

Si bien al hombre le sonrió la suerte a lo grande, lo cierto es que acertó los cinco primeros números y ganó la jugosa cifra. Sin embargo, reveló que inicialmente eligió seis números, pero a último momento cambió de idea. De haberse mantenido con su primera opción, habría recibido el premio mayor de 1550 millones de dólares.

Powerball es uno de los sorteos más populares en Estados Unidos X/@640whlo

En Estados Unidos, los sorteos de Powerball se llevan a cabo a las 22.59 hs los lunes, miércoles y sábados y las probabilidades de acertar los seis números para ganar el premio mayor son de una entre 292,2 millones, mientras que la chance de recibir cualquier otro premio varía entre uno y 25.

Según un comunicado de la Lotería de Virginia, Gutierrez, de raíces hispanas, es propietario de una pequeña empresa y utilizará parte de sus ganancias para expandir su negocio.

