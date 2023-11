escuchar

Los supermercados Publix se convirtieron en los locales “de la suerte”, debido a que en varias ocasiones se vendieron ahí boletos premiados de la lotería. En la última ocasión, un residente de Florida consiguió un millón de dólares en el sorteo Powerball, con un billete con el que acertó cinco de los seis números del pasado miércoles 1º de noviembre.

De acuerdo con un portavoz de la Lotería de Florida, el premio de segundo nivel, sin la opción Power Play, se vendió en el Supermercado Publix en Aventura, una ciudad que se ubica en el condado de Miami-Dade. En el sorteo nadie se llevó el pozo mayor, que se estimó en US$154 millones, pero además del ganador de Florida, otros dos afortunados consiguieron US$1 millón, con boletos vendidos en Washington y California.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que adquirió el ticket premiado. De acuerdo con la Lotería de Florida, los ganadores del Powerball en el estado no pueden permanecer en el anonimato. La ley estatal dicta que se proporcionará cierta información, que no incluye la dirección particular y el número de teléfono. Desde mayo de 2022, las reglas cambiaron para preservar el anonimato de los afortunados por más tiempo, por lo que los datos se darán hasta 90 días después.

Una persona consiguió otro premio millonario de Powerball en Florida X @Oleh_Leosan

Los números ganadores del pasado miércoles 1º de noviembre fueron: 22, 26, 39, 47, 63 y el Powerball de 12. Se espera que el premio mayor crezca a un estimado de US$173 millones. Los sorteos se llevan a cabo todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 hs del este, en el estudio de sorteos en la sede de la Lotería de la Florida, en Tallahassee. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292,2 millones.

Los ganadores de Powerball en Florida

En el sorteo de este miércoles 1º de noviembre, los jugadores del llamado “Estado del sol” representaron el 9,49% de todos los ganadores, por lo que se colocó delante de Nueva York en la lista de más ganadores. Desde el 2009, se han vendido muchos boletos ganadores del premio mayor en Florida, indica la lotería.

Otra persona afortunada que ganó la lotería fue Gloria MacKenzie, que obtuvo un premio mayor de $590 millones el 18 de mayo de 2013. En ese momento, el valor anual del premio era la mayor ganancia en un solo boleto en la historia del Powerball. La residente de Zephyrhills, ciudad ubicada en el condado de Pasco, en Florida, eligió entonces llevarse una suma global en efectivo, antes de impuestos, de US$370 millones. Desde entonces, los pozos han crecido mucho más, hasta alcanzar cantidades multimillonarias.

Los boletos para el Powerball cuestan US$2. El sorteo se juega en 45 estados de EE.UU., así como en Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Washington DC. Además, la amplia participación genera los enormes premios acumulados. Los mayores ganadores del Powerball han reclamado cada uno cientos de millones de dólares en premios. A su vez, el juego tiene el récord del pozo mayor más grande jamás ofrecido en EE.UU. de US$2040 millones.

Powerball tiene el récord del premio mayor más alto en la historia de las loterías de EE.UU. Twitter @EagleSanAntonio

LA NACION