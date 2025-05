Todos los habitantes de Florida deben prepararse para la temporada de huracanes, dice gobernador

ORLANDO, Florida (AP) — A dos días del inicio de la temporada de huracanes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el principal responsable de emergencias del estado bromeaban el viernes diciendo que no querían volver a encontrarse hasta finales de noviembre, cuando termine ese periodo. Las previsiones sugieren que eso es poco probable.

Aunque no se espera que la próxima temporada, que comienza el domingo, sea tan volátil como la del año pasado, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) dice que hay un 60% de probabilidad de que sea superior a lo normal, un 30% de probabilidad de que sea cercana a lo normal y solo un 10% de probabilidad de que sea más tranquila que el promedio. Las implacables tormentas, como Debby, Helene y Milton, que llegaron a Florida el año pasado, hicieron que la temporada de huracanes fuera la tercera más costosa de que se tiene registro.

“Simplemente tienes que prepararte y prever que tendremos impactos”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa frente a estantes de generadores en una tienda de Home Depot en Jupiter, Florida. “Si planeas y no sucede, nunca tendrás que arrepentirte. Si no planeas y sucede, inmediatamente vas a decir: ‘¿Por qué no lo hice?’”

Antes de que cualquier huracán se dirija hacia la península, los floridanos deben estar preparados con alimentos, agua y suministros domésticos para 7 días para ellos y sus mascotas. Si necesitan evacuar, no tienen que viajar cientos de kilómetros (millas) cuando basta con desplazarse una corta distancia tierra adentro a un hotel o refugio, dijeron las autoridades.

Los floridanos que viven en la costa deben estar familiarizados con su zona de evacuación para saber a qué áreas se refieren los funcionarios de emergencia si se emite una orden de evacuación, dijeron DeSantis y Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida.

El pronóstico de la NOAA prevé de 13 a 19 tormentas con nombre, de las cuales de 6 a 10 se convertirán en huracanes y de 3 a 5 alcanzarán una intensidad mayor, con vientos de más de 177 km/h (110 mph). En una temporada normal se producen 14 tormentas con nombre, de las cuales 7 se fortalecen hasta convertirse en huracanes y 3 se intensifican aún más hasta convertirse en huracanes mayores.

Normalmente, al inicio de la temporada de huracanes, los floridanos podrían comprar suministros para tormentas gracias a un programa estatal que no grava artículos como generadores, baterías, linternas, lonas y neveras. Sin embargo, eso está en espera ya que la Asamblea Legislativa de Florida no ha aprobado un presupuesto, dijo DeSantis.

A pesar de disfrutar de una supermayoría republicana en ambas cámaras, los líderes legislativos no lograron aprobar el único proyecto de ley que la ley de Florida necesita, el presupuesto estatal, antes del final programado de la sesión regular a principios de mayo. Se espera que los legisladores regresen a Tallahassee en junio para llegar a un acuerdo de gastos antes del inicio del próximo año fiscal el 1 de julio.

“Así que no tenemos ningún alivio fiscal en vigor en el estado de Florida”, dijo DeSantis, lanzando una indirecta a los legisladores que impugnaron abiertamente al gobernador republicano durante la pasada sesión legislativa, en contraste con años anteriores de deferencia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.