Trabajo en IA: el puesto que paga hasta US$405 mil y busca perfiles con ocho años de experiencia

La empresa de tecnología Anthropic mantiene abierta una búsqueda laboral en inteligencia artificial para el puesto de Staff Software Engineer en el equipo de GTM AI Engineering. La posición ofrece un salario de hasta 405 mil dólares anuales y combina la modalidad de trabajo remoto con la asistencia presencial parcial a las sedes de San Francisco, California; o Seattle, Washington.

Trabajo con IA: en qué consiste la búsqueda laboral de Anthropic en Estados Unidos

El profesional contratado asumirá la creación y operación de sistemas autónomos de inteligencia artificial para coordinar los procesos comerciales de la compañía. Estas herramientas se utilizarán en procesos como la captación y seguimiento de potenciales clientes, las ventas salientes y la gestión del flujo comercial.

Anthropic ofrece un salario desde US$320 mil y hasta US$405 mil para su búsqueda laboral NICOLAS TUCAT - AFP

Asimismo, según la publicación de la búsqueda, el ingeniero diseñará marcos de evaluación técnica para medir el comportamiento de los modelos e integrar los agentes con bases de datos y sistemas de gestión de clientes.

La posición ofrece un rango de retribución anual que va desde US$320 mil hasta US$405 mil. Además, la compañía exige la disponibilidad para trabajar de manera presencial al menos el 25% del tiempo en las oficinas corporativas.

Anthropic ofrece patrocinio de visas, aunque aclara que no puede garantizarlo para todos los puestos o candidatos. Si realiza una oferta laboral, señala que hará esfuerzos razonables para obtener la autorización correspondiente.

Requisitos fijados por la compañía para la postulación

Entre los requisitos mínimos, Anthropic solicita dominio de Python o TypeScript, experiencia con aplicaciones en producción, trabajo con modelos de lenguaje, agentes y evaluaciones de IA, manejo de datos y SQL.

Como calificación preferida, la empresa menciona ocho años o más de experiencia como ingeniero de software, ingeniero de machine learning o forward deployed engineer. También valora experiencia con Claude Code, Claude Agent SDK y sistemas comerciales como CRM. Otros requisitos son:

Título universitario de grado o una combinación equivalente de formación académica, instrucción técnica y experiencia profesional relevante.

o una combinación equivalente de formación académica, instrucción técnica y experiencia profesional relevante. Dominio de programación en lenguajes Python o TypeScript con experiencia en el desarrollo de aplicaciones en entornos de producción.

El candidato que busca Anthropic deberá contar con experiencia previa en plataformas de gestión comercial MARTIN LELIEVRE - AFP

Experiencia práctica con modelos de lenguaje de gran escala , desarrollo de agentes y servidores basados en Model Context Protocol (MCP).

, desarrollo de agentes y servidores basados en Model Context Protocol (MCP). Capacidad para el análisis de transcripciones y la ejecución de marcos de evaluación técnica de sistemas de inteligencia artificial.

y la ejecución de marcos de evaluación técnica de sistemas de inteligencia artificial. Manejo de herramientas de gestión de datos , con inclusión del lenguaje de consultas estructuradas SQL.

, con inclusión del lenguaje de consultas estructuradas SQL. Experiencia previa en plataformas de gestión comercial , sistemas de interacción de ventas y herramientas de análisis de conversaciones.

, sistemas de interacción de ventas y herramientas de análisis de conversaciones. Habilidades de comunicación para transmitir conceptos técnicos a equipos comerciales sin lenguaje especializado.

La compañía alienta la presentación de solicitudes por parte de antiguos fundadores técnicos y profesionales provenientes de grupos con menor representación en el sector. Según el anuncio, las evaluaciones ponderan el interés por el avance de la inteligencia artificial segura y el cuidado de los usuarios de las herramientas.

Procedimiento paso a paso para completar la solicitud laboral

Los interesados en aplicar deben completar el formulario digital en la plataforma oficial de empleos de Anthropic. El sistema solicita el ingreso del nombre, apellido, dirección de correo electrónico, número telefónico y país de residencia del candidato.

La nueva función de voz de Claude, la IA de Anthropic

Los solicitantes deben responder un cuestionario sobre sus necesidades de patrocinio de visado y su disposición a una eventual reubicación geográfica. Además, el formulario exige redactar un texto de entre 200 y 400 palabras donde el candidato explique sus motivos para integrarse a la firma.