Llega la Luna de Nieve: el calendario lunar de febrero 2026 en EE.UU.

La luna llena recibe distintos nombres a lo largo del año, los cuales están vinculados con las estaciones, el clima y tradiciones ancestrales. En febrero de 2026, el satélite natural alcanzará su fase máxima durante la llamada Luna de Nieve, también conocida como Luna Fría, considerada especial por una característica astronómica poco común.

Cuándo es y por qué se llama Luna de Nieve en 2026

La Luna llena de febrero de 2026, conocida como Luna de Nieve o Luna Fría, alcanzará su punto máximo el domingo 1° de febrero a las 17.09 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, de acuerdo con The Old Farmer’s Almanac.

Se llama luna de nieve a la primera luna llena de febrero (Unsplash)

El nombre Luna Fría tiene su origen en las comunidades indígenas de América del Norte y en tradiciones europeas, que asignaban nombres a cada luna llena para identificar el mes lunar completo, no únicamente el momento exacto de plenitud.

El término Luna de Nieve se debe a que febrero suele ser el mes con las nevadas más intensas en Estados Unidos. En la década de 1760, el capitán Jonathan Carver, tras visitar la región de los Naudowessie (actual Dakota), documentó que este periodo era conocido precisamente como Luna de Nieve.

Otros nombres históricos de la Luna de Nieve

Además de Luna de Nieve o Luna Fría, esta fase lunar ha recibido diversos nombres asociados con la fauna y las condiciones de supervivencia, según Almanac.

La luna de nieve tiene otros nombres relacionados con animales (Unsplash)

El pueblo Cree la llamaba Luna del Águila Calva; los Ojibwe, Luna del Oso; y los Tlingit, Luna del Oso Negro, ya que coincide con la época en la que nacen las crías de esta especie.

Por su parte, los Dakota la conocían como Luna del Mapache, mientras que algunos pueblos anglófonos la denominaban Luna de la Marmota, y los Haida la llamaban Luna del Ganso.

No obstante, también tuvo una connotación negativa. La tribu Cherokee se refería a febrero como el mes de la Luna Huesuda o Luna Hambrienta, debido a la escasez de alimentos durante el invierno.

El calendario lunar de febrero de 2026 en Estados Unidos

Debido a que febrero de 2026 inicia con Luna llena, solo habrá una Luna llena durante todo el mes, cuyo punto máximo será el domingo 1°, según The Sky Live.

A la luna de nieve también se le conoce como luna fría (Unsplash)

A partir del 2 de febrero, comenzará la fase menguante, periodo en el que la porción iluminada disminuye progresivamente hasta llegar a la fase de luna nueva.

El calendario lunar de febrero de 2026 en Estados Unidos queda de la siguiente manera:

Luna llena (Luna de Nieve): 1 de febrero

1 de febrero Luna menguante: del 2 al 9 de febrero

del 2 al 9 de febrero Cuarto menguante: del 10 al 16 de febrero

del 10 al 16 de febrero Luna nueva y eclipse solar: 17 de febrero, a las 12.01 horas ET

17 de febrero, a las 12.01 horas ET Luna creciente: del 18 al 23 de febrero

del 18 al 23 de febrero Cuarto creciente: del 24 al 28 de febrero

Aunque el 17 de febrero ocurrirá un eclipse solar anular, este no será visible en Estados Unidos, ya que se desarrollará en el hemisferio sur, sobre aguas internacionales cercanas a la Antártida. El fenómeno tendrá una duración aproximada de dos minutos y 21 segundos, según el medio especializado.