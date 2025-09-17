Tras las fuertes presiones de Trump, la Reserva Federal anuncia el primer recorte de tasas desde que asumió el poder

WASHINGTON.- Por primera vez en lo que va del año, la Reserva Federal (Fed, en la jerga financiera) recortó los tipos de interés un cuarto de punto porcentual este miércoles, a 4-4,25%, en línea con lo que esperaban los analistas, mientras que podrían producirse dos recortes más este año a la luz de los crecientes riesgos a los que se enfrenta el mercado laboral norteamericano.

Los funcionarios de la Fed, liderada por su presidente, Jerome Powell, habían decidido mantener la tasa sin cambios este año mientras evaluaban el impacto de la guerra arancelaria que lanzó Donald Trump en su regreso a la presidencia, el endurecimiento de las leyes migratorias y otras políticas de la administración republicana en materia económica. Este es el primer recorte en la actual gestión del líder republicano, que desde hace meses presionaba para que hubiera recortes.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla durante una conferencia de prensa después de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, el 30 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta) Manuel Balce Ceneta - AP

La decisión que se anunció esta tarde no contó con el apoyo unánime en la Fed, siendo la segunda reunión consecutiva en la que al menos un miembro de la Junta de Gobernadores mostró su desacuerdo.

Stephen Miran, elegido por Trump para formar parte de la Fed y que prestó juramento pocos minutos antes del inicio de la reunión de dos días el martes, votó a favor de una reducción de medio punto.

El enfoque adoptado por el Banco Central norteamericano, que en el último tiempo estaba centrado en la inflación (2,9% interanual en agosto), se desplazó al mercado laboral, debido a que el ritmo de contrataciones se estancó en los últimos meses y la tasa de desempleo aumentó ligeramente (4,3% el mes pasado).

“Los riesgos a la baja para el empleo han aumentado”, señaló la Fed en un comunicado luego de su reunión de dos días.

El crecimiento del empleo se desaceleró drásticamente, con un promedio mensual de solo 29.000 puestos de trabajo durante el trimestre finalizado en agosto. En mayo, el promedio se había situado en torno a los 130.000. Si bien los consumidores siguen gastando y la tasa de desempleo se mantiene estable, con leves oscilaciones, la escasa contratación generó preocupación de que el mercado laboral sea ahora mucho más vulnerable que a principios de año.

El presidente Donald Trump, en el Castillo de Windsor, en Inglaterra. Jordan Pettitt - Pool PA

Unos tipos de interés más bajos podrían reducir los costos de financiación de hipotecas, préstamos para autos y préstamos empresariales, e impulsar el crecimiento y la contratación, señalan los especialistas.

“Los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en el primer semestre del año. Las ganancias de empleo se han desacelerado y la tasa de desempleo aumentó, pero sigue siendo baja. La inflación subió y sigue siendo algo elevada”, indicó la Fed en un comunicado.

Los funcionarios de la Fed también señalaron que esperan reducir su tasa de interés dos veces más este año, pero solo una en 2026. Antes de la reunión que finalizó este miércoles, los inversores en Wall Street habían proyectado cinco recortes para lo que resta de este año y el próximo, con lo que podrían mostrar un descontento con el camino trazado por el Banco Central.

La decisión, según los expertos, podría beneficiar a los mercados emergentes, como la Argentina, porque llevaría a que los inversores pongan el foco en buscar mayor rentabilidad fuera del sistema financiero norteamericano.

Quedan dos reuniones más de la Fed este año, previstas para octubre y diciembre, y las nuevas proyecciones publicadas el miércoles mostraron que la mayoría de los funcionarios esperan una reducción de medio punto porcentual en las tasas de interés, lo que situaría los costos de los préstamos en un rango de 3,5-3,75%.

Los economistas pronostican que podría haber más disensos en las votaciones de la Junta de Gobernadores, que incluye a Miran y a otros dos designados por Trump durante su primer mandato, así como a una gobernadora, Lisa Cook, a quien el presidente busca destituir.