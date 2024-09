Trump acusa a Harris de haber "copiado" el programa de Biden para la economía

El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump acusó este martes a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, de no tener un programa y de "copiar" el del presidente Joe Biden.

"Ella no tiene un plan. Ha copiado el plan de Biden, y son como cuatro frases (...) cuatro frases que son sólo: 'Oh, intentaremos bajar los impuestos'. No tiene un plan", insistió Trump durante el primer debate entre los dos candidatos electorales en Filadelfia (este).

