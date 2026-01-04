Una réplica de la casa segura de Maduro y un asalto de madrugada: así preparó EE.UU. la histórica captura

WASHINGTON.– A las 4.21 de la mañana del sábado (6.21 hora argentina), el presidente norteamericano Donald Trump envió un mensaje en su plataforma Truth Social: Estados Unidos había llevado a cabo una audaz misión para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa.

La acción fue una sorpresa, pero según fuentes familiarizadas con el asunto, la planificación de una de las operaciones estadounidenses más complejas de los últimos tiempos se venía preparando desde hacía meses e incluía ensayos detallados.

Las tropas de élite estadounidenses, incluida la Fuerza Delta del Ejército, crearon una réplica exacta de la casa segura de Maduro y practicaron cómo ingresarían a la residencia fuertemente fortificada.

La CIA envió un pequeño equipo al terreno desde agosto, que pudo brindar información sobre el patrón de vida de Maduro, lo que hizo que su captura fuera sencilla, según una fuente familiarizada con el asunto.

Otras dos fuentes dijeron a Reuters que la agencia de inteligencia también tenía un activo cercano a Maduro que monitorearía sus movimientos y estaba preparada para señalar su ubicación exacta a medida que se desarrollaba la operación.

Con todo listo, Trump aprobó la operación hace cuatro días, pero los planificadores militares y de inteligencia sugirieron esperar a que mejorara el clima y disminuyera la nubosidad.

A las 22.46 del viernes, Trump dio el visto bueno final a lo que se conocería como Operación Determinación Absoluta, según informó a la prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

A fondo - Breaking news Maduro Venezuela - HOME

El desarrollo de la operación, que duró varias horas, se basa en entrevistas con cuatro fuentes familiarizadas con el asunto y en detalles que el propio Trump ha revelado.

“He hecho algunas cosas bastante buenas, pero nunca he visto nada como esto”, dijo Trump en Fox News apenas horas después de completar la misión.

Operación masiva

El Pentágono ha supervisado un masivo despliegue militar en el Caribe, enviando un portaaviones, 11 buques de guerra y más de una docena de aviones F-35. En total, más de 15.000 soldados han llegado a la región para lo que funcionarios estadounidenses han descrito desde hace tiempo como operaciones antidrogas.

El humo asciende desde uno de los blancos atacados en Caracas JOSE ABREU� - @Jabreu89 / X�

Según una de las fuentes, el asesor principal de Trump, Stephen Miller, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el director de la CIA, John Ratcliffe, formaron un equipo central que trabajó en el asunto durante meses con reuniones y llamadas telefónicas regulares, a veces diarias. También se reunieron frecuentemente con el presidente.

A última hora de la noche del viernes y hasta la madrugada del sábado, Trump y sus asesores se reunieron mientras varios aviones estadounidenses despegaban y llevaban a cabo ataques contra objetivos dentro y cerca de Caracas, incluidos sistemas de defensa aérea, según un funcionario militar estadounidense.

Caine dijo que la operación involucró más de 150 aviones lanzados desde 20 bases alrededor del hemisferio occidental, incluidos aviones F-35 y F-22 y bombarderos B-1.

“Teníamos un avión de combate para cada situación posible”, dijo Trump al programa Fox & Friends de Fox News Channel.

Fuentes dijeron a Reuters que el Pentágono también se había trasladado discretamente a la región para reabastecer aviones cisterna, drones y aeronaves especializadas en interferencias electrónicas.

Una zona calcinada en el aeropuerto de La Carlota después de que se escucharan explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas, Venezuela Matias Delacroix - AP

Funcionarios estadounidenses afirmaron que los ataques aéreos alcanzaron objetivos militares. Imágenes tomadas por Reuters en la base aérea La Carlota, en Caracas, mostraron vehículos militares calcinados de una unidad antiaérea venezolana.

Mientras se producían los ataques, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos ingresaron a Caracas fuertemente armadas, incluso con un soplete en caso de que tuvieran que cortar las puertas de acero en la ubicación de Maduro.

Alrededor de la 1 del sábado, según Caine, las tropas llegaron al complejo de Maduro en el centro de Caracas mientras eran atacadas. Uno de los helicópteros fue alcanzado, pero aún pudo volar.

Los videos en las redes sociales publicados por los residentes mostraron un convoy de helicópteros volando sobre la ciudad a baja altitud.

Una vez que llegaron a la casa de Maduro, las tropas, junto con agentes del FBI, se dirigieron a la residencia, que Trump describió como una “fortaleza muy bien custodiada”.

Tropas de seguridad en las afueras del Palacio de Miraflores, Caracas Matias Delacroix - AP

“Simplemente ingresaron a la fuerza, y entraron en lugares donde era imposible entrar, ya sabes, con puertas de acero instaladas precisamente para eso”, dijo Trump. “Los desmantelaron en cuestión de segundos”.

Maduro bajo custodia

Una vez que las tropas estuvieron dentro de la casa, dijo Caine, Maduro y su esposa se rindieron. Trump dijo que el líder venezolano había intentado llegar a una habitación de seguridad, pero no pudo cerrar la puerta.

“Lo atacaron tan rápido que no pudo entrar”, dijo Trump.

Algunas fuerzas estadounidenses fueron alcanzadas por disparos, dijo Trump, pero ninguna murió.

A medida que se desarrollaba la operación, Rubio comenzó a informar a los legisladores sobre su inicio. Las notificaciones solo comenzaron después del inicio de la operación y no antes, como es habitual para los legisladores clave que desempeñan un papel de supervisión, según informaron funcionarios a Reuters.

Al salir del territorio venezolano, Caine afirmó que las tropas participaban en múltiples combates de autodefensa. A las 3.20, los helicópteros ya estaban sobrevolando el agua, con Maduro y su esposa a bordo.

Casi exactamente siete horas después de que Trump anunciara la operación en Truth Social, hizo otra publicación.

Esta vez se trató de una fotografía del líder venezolano capturado, con los ojos vendados, esposado y vistiendo pantalones deportivos grises.

“Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, escribió Trump, refiriéndose al buque de asalto anfibio.

Agencia Reuters