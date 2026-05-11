Inauguran en Nueva York una muestra sobre Epstein con una referencia incendiaria a Trump

NUEVA YORK.– Los archivos judiciales y documentos vinculados al financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein dejaron de ser únicamente material de tribunales y archivos estatales para convertirse, al menos por unas semanas, en una exposición pública en pleno Manhattan.

Una instalación temporal abrió sus puertas en el barrio neoyorquino de Tribeca con más de 3,5 millones de páginas de expedientes relacionados con Epstein, publicados durante los últimos meses por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La iniciativa funciona como una especie de sala de lectura abierta al público y lleva un nombre deliberadamente provocador: “Sala de Lectura en Memoria de Donald Trump y Jeffrey Epstein”.

El Instituto para los Hechos Primarios abre un archivo de biblioteca con 3,5 millones de páginas de los archivos de Epstein EDNA LESHOWITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La exposición permanecerá abierta hasta el 21 de mayo y reúne alrededor de 3437 volúmenes impresos y encuadernados especialmente para la ocasión. Según explicaron sus organizadores, el proceso demandó cerca de un mes de trabajo para transformar el enorme caudal de documentos digitales en material físico disponible para consulta pública.

La iniciativa fue impulsada por el Institute for Primary Facts, una organización sin fines de lucro enfocada en promover la transparencia gubernamental y el acceso público a documentos oficiales. De acuerdo con sus responsables, el objetivo principal de la instalación consiste en mostrar la magnitud de los delitos asociados a Epstein y exponer la red de poder e impunidad que, según sostienen, permitió que el financista actuara durante años pese a las múltiples denuncias en su contra.

La muestra no se limita únicamente a exhibir expedientes judiciales. También incluye elementos simbólicos y reconstrucciones cronológicas vinculadas al caso. Entre ellos aparece una vela conmemorativa dedicada a las más de 1200 víctimas relacionadas con Epstein, así como una línea de tiempo que detalla la relación entre el magnate fallecido y Trump.

El Instituto para los Hechos Primarios abre un archivo de biblioteca con 3,5 millones de páginas de los archivos de Epstein EDNA LESHOWITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según la cronología presentada en la sala, ambos se conocieron en Palm Beach en 1987 y mantuvieron contacto durante años dentro de los círculos sociales y empresariales de Florida y Nueva York. La muestra sitúa el quiebre definitivo de la relación en 2007, cuando Trump expulsó a Epstein de su club Mar-a-Lago tras una discusión.

“Los documentos que hay en esta sala son prueba de uno de los crímenes más horribles de la historia estadounidense”, declaró David Garrett, uno de los organizadores de la exposición, en una entrevista con la revista Wired.

Garrett sostuvo además que la intención de la muestra es generar una reflexión pública sobre el alcance del caso y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de control y justicia. “Espero que cuando la gente venga aquí, se dé cuenta de que en Estados Unidos rige el estado de derecho y que tomen una postura firme”, afirmó.

El Instituto para los Hechos Primarios abre un archivo de biblioteca con 3,5 millones de páginas de los archivos de Epstein EDNA LESHOWITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nota de suicidio

La semana pasada un juez federal de Estados Unidos hizo público un documento descrito como una nota de suicidio supuestamente escrita por Epstein, en la que se incluye ‌la ⁠frase: “Es un privilegio poder elegir el momento de decir adiós”.

Se dice que la nota manuscrita fue encontrada por su antiguo compañero de celda, el asesino convicto y exagente de ​policía Nicholas Tartaglione. El juez federal de distrito Kenneth Karas, que supervisó el caso Tartaglione, hizo pública la nota ‌tras una solicitud del periódico New York Times, que informó de su existencia la ​semana pasada.

Karas dictaminó que la nota reunía los ​requisitos para ser considerada un documento judicial sujeto al derecho de acceso del público, ya que se presentó en relación con el caso penal de Tartaglione. Tartaglione cumple cuatro cadenas perpetuas consecutivas por asesinatos relacionados con el narcotráfico. Karas supervisó ese caso.

Una nota manuscrita quejándose de las condiciones de la cárcel, encontrada en la celda de Jeffrey Epstein en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York tras su suicidio U.S. Department of Justice

El juez no encontró ningún motivo legal para mantenerla bajo secreto de sumario. Pero tampoco avaló la autenticidad de la nota, ni evaluó su cadena de custodia. En su ​lugar, consideró que esas cuestiones eran irrelevantes para la decisión de levantar el secreto de sumario.

“Ninguna de las partes ha identificado ninguna consideración contraria que justifique el secreto de la nota”, ⁠dictaminó el juez.

La nota, garabateada en un bloc de notas amarillo, fue presentada por los abogados de Tartaglione, quien fue compañero de celda de Epstein durante aproximadamente ‌dos semanas en julio de 2019, mientras ambos se encontraban recluidos en una cárcel de Manhattan.

“Me investigaron durante mes(es): ¡¡¡No encontraron NADA!!! Por lo que resultaron cargos de hace 15 años”, dice la nota, según una imagen de la misma publicada en el expediente judicial. “Es un poder elegir el momento para decir adiós. ¿Qué quieren que haga? ¡¡¡Romper a llorar!! NO TIENE GRACIA: ¡¡NO VALE LA PENA!!”

Epstein se declaró culpable en 2008 en Florida de solicitar los servicios de prostitución de una menor, una condena que condujo a un controvertido acuerdo con la fiscalía y ‌a una breve pena de cárcel. Fue detenido de nuevo en julio de 2019 y acusado de tráfico sexual de menores, acusado de ⁠reclutar y abusar de menores de edad en Nueva York y Florida.

Agencia ANSA