Trump anuncia que ningún funcionario de EE. UU. asistirá a cumbre del G20 en Sudáfrica

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que ningún funcionario estadounidense asistirá a la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica, país al que acusa, sin pruebas, de perseguir y asesinar a personas blancas.

En septiembre, Trump había anunciado que el vicepresidente JD Vance asistiría a la cumbre del G20 en su lugar. El mandatario estadounidense planea celebrar la cumbre de 2026 en su club de golf en Miami.

"Es una vergüenza que el G20 se celebre en Sudáfrica", afirmó el mandatario en su red Truth Social. "Ningún funcionario del gobierno estadounidense asistirá mientras continúen estas violaciones de derechos humanos".

Trump ha hecho afirmaciones falsas sobre un supuesto "genocidio blanco" en el país, asegurando que los afrikáneres -descendientes de los primeros colonos europeos en Sudáfrica- "están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas están siendo confiscadas ilegalmente".

Este año, sorprendió al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa en la Oficina Oval, reproduciendo un video en el que alegaba que el gobierno post-apartheid llevaba a cabo una campaña contra los agricultores blancos.

El gobierno de Sudáfrica niega que exista tal política.

La administración Trump anunció la semana pasada planes para reducir drásticamente el número de refugiados que Estados Unidos aceptará anualmente, llevándolo a un mínimo histórico de 7.500. Dio prioridad a los sudafricanos blancos.

Los dos países también han tenido desacuerdos sobre temas como la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU.

Mientras tanto, Trump ha impuesto aranceles del 30% a Sudáfrica, los más altos en el África subsahariana.

