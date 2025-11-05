Trump apuntó a dos factores por el revés electoral y presionó a los republicanos para que “hagan lo que tienen que hacer”

MIAMI.- Luego del triple golpe demócrata en las elecciones de este martes en Estados Unidos, que reimpulsaron a la oposición justo a un año del triunfo de Donald Trump, el presidente norteamericano acusó recibo esta mañana de los resultados, que “no fueron buenos para los republicanos ni para nadie”, en un desayuno con senadores de su partido. “Tuvimos una noche interesante y aprendimos mucho”, les dijo el mandatario.

“Anoche, como saben, no se esperaba una victoria”, señaló Trump, que había hecho en Truth Social su primera referencia al histórico triunfo del demócrata socialista Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York y de dos líderes demócratas a las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey.

“Vamos a hablar de ello, haré algunas declaraciones y, después, pediré a la prensa que se retire”, dijo en el inicio de su encuentro con los senadores, en medio de los reclamos del presidente para terminar de una vez con el cierre del gobierno federal (conocido como shutdown) luego de que quebrara la marca como el más largo de la historia (35 días).

La llegada de Trump al desayuno con republicanos, recibido por Vance con aplausos SAUL LOEB� - AFP�

El presidente afirmó que, según las encuestas, el cierre del gobierno fue un factor muy negativo para los republicanos en los comicios de ayer, y que el hecho de que su nombre no figurara en la boleta electoral fue “el factor más importante”.

“Pensé que podríamos tener una conversación después de que la prensa se retire sobre lo que representó anoche y qué deberíamos hacer al respecto, y también sobre el cierre del gobierno y cómo se relaciona con lo sucedido anoche. Si leen las encuestas, el shutdown fue un factor importante, negativo para los republicanos. Dicen que el hecho de que yo no estuviera en la boleta electoral fue el factor más importante. No sé si eso sea cierto, pero me sentí honrado de que lo dijeran”, apuntó.

Allí apuntó contra los “radicales demócratas” del Senado, que han mostrado “cero interés” en la reapertura del gobierno federal. “Creo que son pilotos kamikaze”, agregó.

“Es desastroso y fue creado por los demócratas”, dijo sobre el shutdown. “No creo que estén recibiendo la culpa que merecen”, afirmó.

Miembros del gabinete y legisladores escuchan las palabras de Trump SAUL LOEB� - AFP�

En el evento, Trump renovó sus llamados para eliminar el “obstruccionismo”, que, según él, ayudará a reabrir el gobierno. “Es hora de que los republicanos hagan lo que tienen que hacer, y eso es poner fin al obstruccionismo”, dijo a los senadores. “Es la única forma de hacerlo. Y si no lo eliminan , estarán en una mala situación. No aprobaremos ninguna ley”, alertó.

Según medios norteamericanos, los republicanos del Senado se oponen casi de manera unánime a esta medida, por temor a que los demócratas puedan conseguir que se apruebe lo que quieran cuando, eventualmente, vuelvan al poder.

Luego, en un mensaje con el que ya puso la mira en las elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre de 2026, advirtió que si los demócratas llegaran al poder “será una situación muy mala”.

El discurso de Trump en la Casa Blanca Evan Vucci� - AP�

Los éxitos de ayer en la ciudad de Nueva York, en Virginia y en Nueva Jersey, sumado a otros resultados en California y Pensilvania, envalentonaron a los demócratas para la campaña del año próximo, cuando intentarán recuperar el control del Capitolio, actualmente en manos republicanas.

En el desayuno, Trump les dijo a los senadores que “si hacemos lo que les digo” los demócratas jamás llegarán al poder, porque él aprobará muchas leyes “que son buenas para el país”.

Según varias encuestas, la desaprobación a la gestión del presidente norteamericano está en su punto más alto desde que empezó su segunda etapa al frente de la Casa Blanca, el 20 de enero pasado. El último promedio de sondeos que elabora The New York Times le otorga un rechazo de 55% contra una aprobación de 52% (un ratio de -13 puntos, el peor en lo que va su esta segunda gestión).

Trump reconoció el martes por la noche que el cierre del gobierno podría haber perjudicado a los republicanos, a la luz de las victorias demócratas en las elecciones celebradas en todo el país. A medida que se iban conociendo los resultados, publicó en su red social un análisis que atribuyó a “encuestadores” anónimos, en el que afirmaba que estos habían llegado a la conclusión de que dos de las razones por las que los republicanos habían perdido eran el shutdown y el hecho de que su nombre no estuviera en las boletas.

Más tarde, este miércoles, Trump viaja a Miami para hablar en un foro de líderes empresariales y deportistas -entre los que estarán Javier Milei y Lionel Messi- sobre lo que considera sus logros económicos.

El discurso del presidente en el America Business Forum (a las 15 de la Argentina) será una amplia mirada a su agenda económica y a la forma en que las inversiones que ha logrado en el extranjero ayudan a las comunidades de Estados Unidos, según un alto funcionario de la Casa Blanca citado por la agencia AP.

Será un importante esfuerzo de Trump para dar una imagen positiva de la economía norteamericana, en un momento en que crece la inquietud sobre el costo de vida y el impacto de la guerra arancelaria que lanzó el mandatario. Varias de las campañas para las elecciones de ayer se centraron en la asequibilidad y la economía, como ocurrió como Mamdani en la ciudad de Nueva York.