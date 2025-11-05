EE.UU. rompe el récord del “shutdown” del gobierno más largo de su historia en la noche de las elecciones

WASHINGTON.- El cierre del gobierno estadounidense batirá en la madrugada de este miércoles un nuevo récord, superando la marca establecida durante el primer mandato del presidente Donald Trump como el más largo de la historia, mientras republicanos y demócratas en el Congreso continúan culpándose mutuamente por el estancamiento.

Las consecuencias aumentan todos los días. La asistencia alimentaria a los pobres se suspendió por primera vez, los empleados federales, desde aeropuertos hasta fuerzas del orden y militares, no están cobrando sueldo y la economía opera a ciegas debido a la limitada información oficial.

El Senado votó más de una docena de veces en contra de una medida de financiación provisional aprobada por la Cámara de Representantes. Los senadores demócratas están reteniendo sus votos para lograr una extensión de algunos subsidios de seguro médico.

La bandera norteamericana ondea en el Congreso de Estados Unidos Mariam Zuhaib - AP

Si bien los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado, necesitan los votos de al menos siete demócratas para alcanzar el umbral de 60 votos para la mayoría de las leyes en esa cámara.

“Las víctimas del cierre del gobierno provocado por los demócratas empiezan a acumularse”, declaró el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune. “La pregunta es cuánto tiempo más van a continuar los demócratas con esto. ¿Un mes más? ¿Dos? ¿Tres?“.

Su homólogo demócrata, Chuck Schumer, señaló que la atención de Trump se ha centrado en otros asuntos. “Mientras Donald Trump presume de la remodelación de los baños de la Casa Blanca, los estadounidenses están preocupados por cómo podrán costear la atención médica el año que viene", dijo Schumer, refiriéndose a la remodelación que Trump presentó el viernes.

El 15° cierre del gobierno desde 1981 se destaca no solo por su duración, sino también porque ha invertido la dinámica partidista habitual, en la que los cierres suelen ser provocados por los republicanos.

Además, se han realizado pocos esfuerzos para poner fin a este último cierre. La Cámara de Representantes no ha sesionado desde el 19 de septiembre y Trump ha abandonado Washington en repetidas ocasiones.

El shutdown está causando cancelaciones de vuelos, con miles de pasajeros afectados MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“El clima político y las tensiones entre los partidos eran muy marcadas al comienzo del cierre, y aunque las conversaciones bipartidistas continuaron, siguen igual de intensas”, dijo Rachel Snyderman, directora de política económica del Centro de Política Bipartidista.

Millones de afectados

La asistencia alimentaria para aproximadamente 42 millones de estadounidenses inscritos en el programa SNAP se agotó el sábado. Muchas familias se quedaron sin los aproximadamente 180 dólares mensuales que reciben en cupones de alimentos. El gobierno de Trump anunció el lunes que financiará parcialmente los subsidios alimentarios de noviembre, pero advirtió que la distribución de la ayuda podría tardar semanas o meses.

Una parte de los programas de aprendizaje temprano Head Start para niños de bajos ingresos también se enfrenta a restricciones, ya que no se dispone de nuevos fondos desde el 1 de noviembre.

Los trabajadores federales, como los policías y militares, no están recibiendo sus sueldos, al igual que el personal de seguridad aeroportuaria y los controladores aéreos, lo que genera problemas de personal y retrasos en los viajes. Más de 3,2 millones de pasajeros aéreos se vieron afectados por retrasos o cancelaciones desde que comenzó el cierre del gobierno, según informó una asociación de aerolíneas.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el cierre podría costarle a la economía estadounidense 11.000 millones de dólares si se prolonga una semana más. La falta de financiación federal limita los datos oficiales que la Reserva Federal puede utilizar para analizar el empleo y la economía y orientar su política monetaria.

El líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune Mariam Zuhaib� - AP�

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), el mayor sindicato de trabajadores federales, está impulsando una medida de financiación provisional a la que los demócratas se han opuesto.

Durante el cierre del gobierno, Trump se ha centrado en la política exterior, desde Gaza hasta Rusia y Asia. Sin embargo, recientemente intensificó su presión, instando a los republicanos a abolir el umbral de 60 votos para la obstrucción parlamentaria en el Senado.

Al preguntársele si podría mediar en un acuerdo, Trump declaró el domingo en el programa 60 Minutes de la CBS: “No voy a ceder a la extorsión de los demócratas, que perdieron el rumbo”. El martes, volvió a instar a los senadores republicanos a actuar o arriesgarse a perder las elecciones de mitad de mandato de 2026.

“Las elecciones, incluidas las de mitad de mandato, serán, como es lógico, brutales. Si eliminamos la obstrucción parlamentaria, conseguiremos que se apruebe todo… si no lo hacemos, es mucho más probable que les vaya bien en las próximas elecciones", escribió en redes sociales.

El líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer J. Scott Applewhite - AP

Recientes encuestas de Reuters/Ipsos sugieren que los estadounidenses culpan a ambos partidos en el Congreso por el cierre del gobierno: el 50% atribuye la mayor parte de la culpa a los republicanos y el 43% a los demócratas.

Tres senadores demócratas moderados votaron con los republicanos para reabrir el gobierno, alegando que el daño inmediato del cierre supera cualquier beneficio a largo plazo. Algunos demócratas esperan concesiones republicanas, en parte para reafirmar las facultades de financiación del Congreso ante los abusos del Poder Ejecutivo.

El senador republicano John Kennedy dijo que ha habido algunos rumores en el Senado sobre un posible acuerdo para poner fin al cierre. Aseguró que los demócratas abrirían el gobierno si los republicanos acuerdan aprobar tres proyectos de ley de asignaciones que abordan los proyectos de ley de financiación a largo plazo.

“La desconfianza existe desde hace mucho tiempo debido a la forma en que ha actuado Trump”, dijo el senador Andy Kim, demócrata de Nueva Jersey que votó en contra de los proyectos de ley de financiación provisional. “Este es un gran desafío que enfrentamos ahora: ¿cómo podemos estar seguros de que un acuerdo, sea realmente un acuerdo?”.

Agencias Reuters y ANSA