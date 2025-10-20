Trump demuele el frente del Ala Este de la Casa Blanca para construir el salón de fiestas

WASHINGTON.- Los equipos de demolición comenzaron este lunes a derribar parte de la Casa Blanca para dar paso a la construcción del tan esperado salón de baile del presidente Donald Trump, un proyecto que el propio mandatario había asegurado que no interferiría con el edificio existente.

Según fuentes anónimas y fotos compartidas con The Washington Post, una retroexcavadora trabaja sobre el Ala Este, mientras que miembros del Servicio Secreto y otros observadores vigilaban las obras desde las escaleras del Departamento del Tesoro. A pesar de los ruidos de construcción, el proyecto no era fácilmente visible para el público debido a las vallas que delimitan los terrenos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró una cena deslumbrante el 15 de octubre de 2025 para agradecer a los multimillonarios y las principales empresas por donar al nuevo salón de baile de 250 millones de dólares que está construyendo en la Casa Blanca PEDRO UGARTE - AFP

Trump reconoció el proyecto durante un acto en la Sala Este el lunes por la tarde, señalando la pared detrás de él y comentando: “Justo al otro lado, hay mucha construcción en marcha, de la que podrían enterarse periódicamente”.

Más tarde, en su plataforma Truth Social, describió la obra como un “proyecto tan necesario” y recordó que durante más de 150 años, cada presidente ha soñado con un salón de baile en la Casa Blanca para albergar visitas de Estado y grandes eventos.

Trump anunció la obra en Truth Social

El presidente promovió un ambicioso plan para un edificio de unos 8400 metros cuadrados que casi duplicaría la superficie de la Casa Blanca, incluyendo sus alas Este y Oeste. Trump había asegurado previamente que la obra no tocaría la estructura existente y respetaría plenamente el edificio histórico. “Es mi lugar favorito. Me encanta”, afirmó en julio durante la firma de una orden ejecutiva.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó bajo anonimato que la demolición del Ala Este comenzó el lunes, mientras que otras iniciativas del proyecto, como la preservación de objetos históricos, llevan semanas en marcha. Las autoridades no aclararon cómo se concilian las declaraciones previas de Trump con la demolición.

Históricamente, el Ala Este fue utilizada por la primera dama y su equipo, mientras que las oficinas del presidente permanecen en el Ala Oeste. Construida en 1902 y modificada varias veces, incluyendo un segundo piso en 1942, la estructura sufrió cambios significativos a lo largo de los años. Según la Casa Blanca, el nuevo salón reemplazaría el Ala Este, un área con más de un siglo de historia.

Maquinaria pesada derriba una sección del Ala Este de la Casa Blanca PEDRO UGARTE - AFP

Obra millonaria

El Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés), responsable de los terrenos de la Casa Blanca, no respondió preguntas sobre la extensión de la demolición. En un informe de 2014, el NPS había indicado que colaboraría con las administraciones presidenciales y el Servicio Secreto para preservar la integridad de la Casa Blanca y sus terrenos.

Trump espera que la obra, inicialmente presupuestada en 200 millones de dólares y luego elevada a 250 millones, comience a redefinir uno de los espacios más emblemáticos de la Casa Blanca. La semana pasada, el presidente promovió el proyecto en una cena con ejecutivos de tecnología, finanzas y defensa, indicando que la construcción estaba financiada gracias a donaciones de hasta 25 millones de dólares de empresas como Apple, Amazon, Lockheed Martin y Coinbase.

El presidente insistió en que el salón de baile permitirá recibir a 650 personas, más del triple de la capacidad del Salón Este actual, el espacio más grande de la Casa Blanca, y justificó su proyecto señalando que otros gobiernos presidenciales habían rechazado propuestas similares durante las administraciones de Obama y Biden. “Iba a construir un salón precioso como el de Mar-a-Lago y ofrecí hacerlo al gobierno de Biden. Nunca recibí respuesta”, aseguró Trump.

Agencia ANSA y diario The Washington Post