Trump dice que comenzó a organizar una cumbre entre Putin y Zelenski
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que comenzó a organizar una...
LA NACION
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que comenzó a organizar una cumbre entre los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, a la que seguirán conversaciones a tres partes en las que él participaría.
"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar a determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", declaró Trump tras recibir al ucraniano y a líderes europeos en la Casa Blanca.
"Después de esa reunión, tendremos una trilateral, en la que participarían los dos presidentes y yo", agregó.
