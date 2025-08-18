LA NACION

Trump dice que comenzó a organizar una cumbre entre Putin y Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que comenzó a organizar una...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que comenzó a organizar una cumbre entre los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, a la que seguirán conversaciones a tres partes en las que él participaría.

"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar a determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", declaró Trump tras recibir al ucraniano y a líderes europeos en la Casa Blanca.

"Después de esa reunión, tendremos una trilateral, en la que participarían los dos presidentes y yo", agregó.

