Trump dice que EE. UU. boicoteará el G20 en Sudáfrica por el presunto maltrato a agricultores blancos

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump declaró el viernes que ningún funcionario del gobierno de Estados Unidos asistirá a la cumbre del Grupo de los 20 este año en Sudáfrica debido al trato del país hacia los agricultores blancos.

Trump ya había anunciado que no asistiría a la cumbre anual para jefes de Estado de las principales economías del mundo y las emergentes. El vicepresidente JD Vance iba a acudir en lugar del mandatario, pero una persona al tanto de los planes de Vance, que guardó el anonimato para poder declarar sobre su agenda, dijo que él ya no viajaría a la cumbre.

"Es una total desgracia que el G20 se lleve a cabo en Sudáfrica", expresó Trump en su red social. En su publicación, el presidente mencionó "abusos" contra los afrikáneres —los descendientes de los colonos holandeses—, incluyendo violencia y muerte, así como la confiscación de sus tierras y granjas.

Desde hace tiempo, el gobierno de Trump ha acusado al gobierno sudafricano de permitir que los agricultores afrikáneres blancos, que son minoría, sean perseguidos y atacados. Al restringir el número de refugiados admitidos anualmente en Estados Unidos a 7.500, el gobierno indicó que la mayoría serían sudafricanos blancos, quienes, según alegó, enfrentan discriminación y violencia en su país.

Sin embargo, el gobierno de Sudáfrica ha manifestado su sorpresa ante las acusaciones de discriminación, ya que, en general, las personas blancas en el país tienen un nivel de vida mucho más alto que los residentes negros, más de tres décadas después del fin del sistema de apartheid de gobierno de minoría blanca.

El presidente del país, Cyril Ramaphosa, ha dicho que le ha comunicado a Trump que la información sobre la supuesta discriminación y persecución de los afrikáneres es "completamente falsa".

No obstante, la Casa Blanca ha mantenido sus críticas al gobierno sudafricano. Esta semana, durante un discurso sobre economía en Miami, Trump declaró que Sudáfrica debería ser expulsada del Grupo de los 20.

Previamente este año, el secretario de Estado Marco Rubio boicoteó una reunión del G20 para ministros de relaciones exteriores debido a que su agenda se centraba en la diversidad, la inclusión y el combate del cambio climático.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.