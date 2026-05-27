Trump dice que no está aún satisfecho con el acuerdo con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el miércoles que no estaba satisfecho aún con las ofertas de Irán para alcanzar un acuerdo, después de que la televisión estatal iraní difundiera detalles de lo que afirmó ser un borrador del pacto.

Hablando en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump añadió que no tenía prisa por llegar a un acuerdo, a pesar de haber dicho el fin de semana que estaba cerca.

"Irán está empeñado, quieren mucho llegar a un trato. Hasta ahora no lo han logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos", dijo Trump.

"O eso, o simplemente tendremos que terminar el trabajo", afirmó, en referencia a las amenazas de reanudar las operaciones militares que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero y suspendieron en abril.

La televisión estatal iraní había asegurado antes que un borrador de memorando de entendimiento con Washington incluía un compromiso de levantar el bloqueo naval a Irán, restablecer el tráfico en el estrecho de Ormuz y retirar las fuerzas estadounidenses del Golfo. La Casa Blanca calificó el informe de "total invención".