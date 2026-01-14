Trump vs. Powell: cuáles son las consecuencias para la economía de la ofensiva del republicano sobre la Fed

La reciente investigación impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que involucra al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, generó un escenario de mayor tensión y volatilidad financiera internacional. Y ese renovado conflicto, que sumó días atrás una nueva página, que podría tener efectos sobre la economía global.

Sub a en l a cotiz a ción del oro, debilid a d del dól a r y dud a s sobre l a evolución de l a s a cciones y las tasas de interés son algunas de las primeras consecuencias que tienen en alerta al mercado financiero internacional, cuyo impacto podría condicionar a economías como la argentina. En la práctica, una suba de tasas de la FED tiende a perjudicar a los mercados emergentes, mientras que una baja provoca lo contrario.

Trump está molesto hace meses por las decisiones de la Fed y busca una baja más acelerada en las tasas de interés, una decisión que podría resultar positiva para los países emergentes, por un menor costo del financiamiento internacional. Al mismo tiempo, analistas advierten que esa presión sobre la Fed podría generar un efecto contrario, al debilitar la independencia del organismo y generar incertidumbre de mediano plazo, con una mayor tasa de interés en las tasas más largas.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a la derecha, y el presidente Donald Trump observan las cifras de gastos durante una visita a la Fed, el jueves 24 de julio de 2024, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) Julia Demaree Nikhinson - AP

“Lo que genera Trump es volatilidad. Mueve el tablero continuamente y las consecuencias son impredecibles. Y ahora es la independencia de la Fed lo que está en jaque. No creo que Powell se deje intimidar, pero genera incertidumbre. Estados Unidos tiene un déficit fiscal muy grande, un nivel de deuda muy alto, y empieza a generar cosquillas porque es el país donde todo el mundo tiene treasuries como reserva de valor”, explicó el economista Martín Polo, jefe de Estrategia en Cohen, sobre la reciente acusación que involucra a Powell.

“El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas”, planteó ayer Powell, en un mensaje en el que respondió a las acusaciones de la causa que lo tiene entre los investigados. “La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor valoración de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, enfatizó el titular de la Fed, al apuntar explícitamente contra Donald Trump, quien lo designó al frente del banco central estadounidense en 2017 y hace tiempo lo tiene en la mira por su resistencia a bajar las tasas de interés a mayor velocidad.

Ahora, el motivo del conflicto está en una investigación por supuestos gastos por encima de lo presupuestado en la renovación de la sede de la Fed. “O es un incompetente o es un corrupto”, dijo Trump sobre la investigación, de la cual dijo no saber “nada”.

Si bien no tuvieron una consecuencia inmediata como otras decisiones económicas del republicano, como la implementación de elevados aranceles y el ‘Liberation day’, que derivó en caídas de más del 10% en el S&P y pérdidas de valuación superiores a los US$6,6 billones en el mercado bursátil, este nuevo episodio alimentó nuevos temores de corto y mediano plazo en la principal potencia mundial. Es que hace tiempo Trump ataca a Powell por el manejo de la política monetaria y las decisiones que, en la mira del republicano, son contrarias a la expansión de la economía estadounidense. Mientras el presidente presiona por una mayor baja en las tasas de interés, para abaratar el crédito y e intentar bajar el costo fiscal de la deuda, el titular de la Fed mantiene un enfoque más cauto, atento también a la evolución de los precios, el nivel de actividad y el mercado de trabajo.

Javier Milei y Donald Trump en Estados Unidos Presidencia

Y mientras Powell resiste la ofensiva desde la Casa Blanca y planea cumplir su mandato –con aval del Senado estará en el cargo hasta mayo de 2026-, en el mercado temen por una pérdida de la independencia de la Fed y la política monetaria, que tendría impactos sobre la evolución de la inflación y otras variables financieras.

En ese escenario, la Fed es el enemigo al que apunta Trump por la dinámica del empleo o los precios. “Lo que Trump quiere de la Fed es alguien a quien culpar. Quiere una excusa”, describió tiempo atrás a LA NACION el economista Philip Dybvig, ganador del premio Nobel en 2022, ante las presiones del republicano sobre la entidad por el manejo de la tasa de interés y las consecuencias de estas presiones. “Si la Fed recorta las tasas de interés y los mercados ven que fue demasiado, van a subir las tasas de interés de largo plazo. Y así, aumentan los costos de financiamiento del Gobierno”, agregó.

Y si bien sobre el final de 2025, la Fed aplicó tres recortes consecutivos, en el mercado crecen temores hacia adelante. Tras el último episodio, siguieron al alza los precios del oro y otros metales preciosos, vistos como refugio de valor por inversores y bancos centrales del mundo, mientras se debilita el dólar (algo que Trump pretende) y repuntan las tasas de interés estadounidenses, una consecuencia indeseada para el republicano.

dólares Andrew Angelov - Shutterstock

“Hay alguna confusión sobre los efectos de las agresiones de Trump al presidente de la Fed. Trump pretende que la Fed reduzca la tasa de interés de corto plazo (el principal instrumento de la política monetaria) para estimular la actividad y bajar el costo de la deuda pública. Pero el aumento de la incertidumbre generado por la amenaza a la independencia de la Fed tiende a reducir el precio de los bonos del Tesoro de largo plazo y aumentar la correspondiente tasa de interés, con efecto contrario al buscado por Trump”, alertó el economista Roberto Frenkel. El investigador del Cedes advirtió además que nuevos recortes de la Fed en la tasa corta, lejos de abaratar el acceso a créditos para emergentes, podrían generar un efecto contrario, por el rebote en las tasas más largas.

Y mientras se desenvuelve el conflicto, en el mercado financiero se consolida una tendencia a la “diversificación”, con búsquedas de cobertura y refugio en activos más allá del dólar. “Estas dinámicas golpean especialmente a mercados emergentes, como el Merval de la bolsa porteña, ayer cayó 0,4% y hoy se ve golpeado con mucha más fuerza, con caídas de más del 1,6%. Esta clase de episodios refuerza la diversificación de portfolios por fuera del dólar”, indicó Alan Versalli, analista de Research en Cocos, al destacar la suba en el precio del oro y la plata.