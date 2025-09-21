Trump insta al Departamento de Justicia a actuar contra dos adversarios

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó el sábado al Departamento de Justicia a actuar contra dos de sus adversarios políticos, acusados de fraude, para proteger la "reputación y credibilidad" de su administración.

En una publicación en redes sociales dirigida a "Pam" -aparentemente la Fiscal General Pam Bondi-, Trump expresó su frustración por la falta de acciones legales contra el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Schiff y James, ambos demócratas, son señalados por un cercano aliado de Trump, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte, de falsificar documentos en solicitudes de hipoteca.

"No podemos retrasarlo más, está matando nuestra reputación y credibilidad", dijo Trump.

El viernes, el mandatario republicano despidió al fiscal federal que supervisaba la investigación sobre James, después de que el fiscal supuestamente insistiera en que no había pruebas suficientes para acusarla de fraude hipotecario.

Schiff y James han tenido choques separados con Trump, al liderar investigaciones que el republicano llama "caza de brujas".

Durante el primer mandato de Trump, Schiff, entonces un miembro de la Cámara de Representantes, dirigió la acusación en el primer juicio político contra el presidente, basado en alegaciones de que presionó a Ucrania para interferir en las elecciones de 2020.

Trump finalmente fue absuelto por el Senado en esa ocasión, y nuevamente en 2021 cuando fue acusado por segunda vez, esta vez por cargos relacionados con el asalto al Capitolio en 2021 por parte de sus partidarios.

Mientras que James presentó un caso civil por fraude en contra de Trump, alegando que él y su empresa habían inflado ilegalmente su riqueza y manipulado el valor de propiedades para obtener préstamos bancarios favorables o términos de seguros.

La justicia estatal ordenó a Trump pagar US$464 millones por esa demanda, pero un tribunal superior luego eliminó la multa, a pesar de mantener el fallo.

"¡Me hicieron un juicio político dos veces y me acusaron (5 veces!), POR NADA. ¡¡¡LA JUSTICIA DEBE HACERSE, AHORA!!!", escribió Trump el sábado.

El mandatario también ha sido condenado por 34 delitos graves relacionados con pagos de dinero secreto a una estrella porno.

