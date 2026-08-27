Trump rebautizó un lago en plena pelea con Canadá y ahora dice que quiere ir por un océano

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para cambiar “inmediatamente” el nombre del lago Ontario por “Lago de América”, en una nueva escalada simbólica de la confrontación diplomática y comercial entre Washington y Ottawa.

“Vamos a cambiar el nombre del lago Ontario, con efecto inmediato, a Lago de América”, dijo Trump en el Despacho Oval antes de firmar la orden. La medida instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, a actualizar el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos para incorporar la nueva denominación.

🚨 BREAKING: @POTUS signs an Executive Order renaming Lake Ontario as Lake America.



Here is the text of the Order:



By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered:



Section 1. Purpose and Policy.… pic.twitter.com/ggfLXiD0g7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 27, 2026

El anuncio se produjo en medio de una creciente disputa comercial con Canadá, después del fracaso de las negociaciones entre ambos países y de la imposición de nuevos aranceles.

Las autoridades canadienses ya anticiparon que no reconocerán el cambio de nombre, que afecta a uno de los Grandes Lagos y a una masa de agua compartida por los dos países.

Trump, que en los últimos días había amenazado con rebautizar el lago, aseguró que la decisión no buscaba enviar “ningún mensaje” a Canadá. “Llevo mucho tiempo pensando en el Lago de América”, afirmó.

El presidente estadounidense trazó además un paralelismo con otra de sus iniciativas de política geográfica como el cambio de nombre del Golfo de México a “Golfo de América”, que ordenó poco después de regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato.

“Si lo piensas bien, tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora, lo único que nos falta es un océano”, dijo Trump, en tono jocoso, sin precisar si se refería al Atlántico o al Pacífico.

.@POTUS: "We have a Gulf and we have a Lake — now all we need is an ocean. Maybe we'll have to change the name of the Atlantic and/or the Pacific. Maybe we'll change them both." 🤣 https://t.co/Cj01PCOkSm pic.twitter.com/Tz7vGndw1S — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 27, 2026

La nueva denominación del lago fue anunciada apenas dos días después de que Trump planteara públicamente la posibilidad en su red social Truth Social. “Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, ya que no esperamos seguir haciendo muchos negocios con Ontario”, había escrito.

Un lago en el centro de la disputa

El cambio de nombre llega en un momento particularmente tenso entre Washington y Ottawa. Trump elevó recientemente al 50% los aranceles sobre determinados productos canadienses, después de que fracasaran las conversaciones comerciales, y también amenazó con aplicar nuevos gravámenes de la misma magnitud a vehículos, autopartes y productos de acero.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió con medidas de represalia y acusó a Estados Unidos de poner en riesgo industrias fundamentales de su país.

Canada will match the new U.S. tariffs dollar for dollar.



In addition, we are introducing $7.5 billion in new and enhanced measures to support Canadian workers and businesses. That builds on the nearly $25 billion in supports introduced since the implementation of the U.S.… — Mark Carney (@MarkJCarney) August 25, 2026

A su vez, el premier de Ontario, Doug Ford, protagonizó un duro intercambio público con Trump y calificó la amenaza de rebautizar el lago como “pura retórica”. Ford sostuvo que la guerra comercial está perjudicando a ambos países y llamó a Washington y Ottawa a “volver a la mesa de negociaciones”.

El lago Ontario tiene además una importancia económica que trasciende a la provincia canadiense que lleva su nombre. La frontera entre Estados Unidos y Canadá atraviesa sus aguas y el lago separa, entre otros puntos, la ciudad estadounidense de Buffalo de Toronto, la ciudad más poblada de Canadá.

Ontario es también un importante socio comercial para Estados Unidos y el principal destino de las exportaciones de más de una docena de estados estadounidenses. Por eso, la disputa comercial tiene consecuencias directas para empresas y trabajadores de ambos lados de la frontera.

Un nombre con siglos de historia

El lago Ontario tiene un nombre que precede a la existencia de Estados Unidos y Canadá como países modernos. El nombre deriva de una expresión indígena asociada al pueblo hurón, “oniatarío”, vinculada a la idea de “lago de aguas brillantes”. La provincia canadiense de Ontario, creada en 1867, tomó posteriormente su nombre del lago.

Estados Unidos puede modificar oficialmente los nombres geográficos que utiliza su gobierno federal, pero Trump no tiene autoridad para obligar a Canadá ni a otros organismos internacionales a adoptar la nueva denominación.

Dos personas miran el lago Ontario desde el puerto Toronto Keito Newman - The Canadian Press

Tampoco existe una única autoridad internacional con poder absoluto para decidir los nombres de todas las masas de agua compartidas por distintos países.

La Organización Hidrográfica Internacional trabaja para establecer criterios comunes en la cartografía y denominación de mares, océanos y aguas navegables, pero los nombres de cuerpos de agua internacionales pueden seguir siendo objeto de decisiones nacionales.

Agencias AP y AFP