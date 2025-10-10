Trump sugiere cancelar reunión con Xi y amenaza con más aranceles tras restricciones de China

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el viernes que "parece no haber razón" para reunirse con el líder chino Xi Jinping como parte de un próximo viaje a Corea del Sur y amenazó con imponer aranceles adicionales después de que China restringiera las exportaciones de tierras raras necesarias para la industria estadounidense.

El presidente republicano sugirió que estaba considerando un "aumento masivo" de los impuestos de importación sobre productos chinos en respuesta a las acciones de Xi. Es posible que esto sea una postura para eventuales negociaciones o un paso retaliatorio que podría generar nuevos temores sobre la estabilidad de la economía global.

"Una de las políticas que estamos calculando en este momento es un aumento masivo de aranceles sobre los productos chinos que ingresan a los Estados Unidos de América", publicó Trump en su plataforma Truth Social. "Hay muchas otras contramedidas que, de igual manera, están bajo seria consideración".

Estados Unidos y China han estado compitiendo por ventaja en las conversaciones comerciales, después de que los aranceles anunciados a principios de este año desencadenaran una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Ambas naciones acordaron reducir los aranceles después de negociaciones en Suiza y el Reino Unido, sin embargo, las tensiones persisten ya que China ha buscado restringir el acceso de Estados Unidos a las tierras raras necesarias para una amplia gama de tecnologías estadounidenses.

Trump no canceló formalmente la reunión con Xi, sino que indicó que podría no ocurrir como parte de su viaje a finales de mes en Asia. El viaje estaba programado para incluir una parada en Malasia, que está organizando la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático; una parada en Japón y una visita a Corea del Sur, donde estaba previsto que se reuniera con Xi antes de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

"Debía reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece no haber razón para hacerlo", publicó Trump.

Nuevas restricciones de China

El jueves, el gobierno chino restringió el acceso a las tierras raras antes de la reunión programada entre Trump y Xi. Beijing requeriría que las empresas extranjeras obtuvieran una aprobación especial para enviar los elementos metálicos al extranjero.

También anunció requisitos de permisos para las exportaciones de tecnologías utilizadas en la minería, fundición y reciclaje de tierras raras, añadiendo que cualquier solicitud de exportación para productos utilizados en bienes militares sería rechazada.

Trump indicó que China se está "volviendo muy hostil" y que está manteniendo al mundo "cautivo" al restringir el acceso a los metales y los imanes utilizados en electrónica, chips de computadora, láseres, motores a reacción y otras tecnologías.

"No he hablado con el presidente Xi porque no había razón para hacerlo", publicó Trump. "Esto fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre".

La embajada china en Washington no ha respondido a una solicitud de comentarios de Associated Press.

Trump señaló que la medida sobre las tierras raras era "especialmente inapropiada" dado el anuncio de un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza. Conjeturó, sin dar evidencia alguna, que China está tratando de robarle el momento por su papel en el alto el fuego, diciendo en las redes sociales: "Me pregunto si el momento fue una coincidencia".

La guerra comercial de Trump

El estallido de una guerra comercial alimentada por aranceles entre Estados Unidos y China inicialmente hizo temblar a la economía mundial ante la posibilidad de un colapso del comercio global. Trump impuso aranceles que totalizaban el 145% sobre los bienes chinos, con China respondiendo con impuestos de importación del 125% sobre productos estadounidenses.

Los impuestos eran tan altos que efectivamente eran un bloqueo al comercio entre los países. Eso llevó a negociaciones que redujeron el arancel cobrado por el gobierno de Estados Unidos al 30% y la tasa impuesta por China al 10% para que pudieran llevarse a cabo más conversaciones.

Pero las diferencias continúan sobre el acceso de Estados Unidos a las tierras raras de China, las restricciones estadounidenses sobre la capacidad de China para importar chips de computadora avanzados, las ventas de soja cultivada en Estados Unidos y una serie de tarifas portuarias recíprocas que ambos países están imponiendo a partir del martes.

Ya hay un retraso en las solicitudes de licencias de exportación de la ronda anterior de controles de exportación de elementos de tierras raras de Beijing, y los últimos anuncios "añaden más complejidad a la cadena de suministro global de elementos de tierras raras", sostuvo la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China en un comunicado.

El significado real de la amenaza de Trump está abierto a interpretación, ya que podría ser simplemente un intento de ganar algo de influencia bajo la creencia de que China ha jugado mal sus cartas o una señal ominosa de tensiones comerciales que podrían llevar a un aumento potencialmente destructivo de los aranceles.

Cómo ven los analistas los movimientos de Estados Unidos y China

Cole McFaul, investigador del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown, aseguró que Trump parece estar preparándose para conversaciones ante la posibilidad de que China haya jugado mal sus cartas. Por el contrario, China se ve a sí misma como habiendo salido ganando cuando los dos países han entablado conversaciones.

"Desde el punto de vista de Beijing, están en un momento en el que sienten mucha confianza sobre su capacidad para manejar a la administración Trump", dijo McFaul. "Su impresión es que han llegado a la mesa de negociaciones y han extraído concesiones clave".

Craig Singleton, director senior del programa China en la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de expertos, aseveró que la publicación de Trump podría "marcar el comienzo del fin de la tregua arancelaria" entre ambos países.

Todavía no está claro cómo Trump planea seguir adelante con sus amenazas y cómo planea responder China.

"Pero el riesgo es claro: la interrupción mutuamente asegurada entre las dos partes ya no es una metáfora", afirmó Singleton. "Ambas partes están listas para usar sus armas económicas y ninguna parece dispuesta a ceder".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.